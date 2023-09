Leckoho na sociální síti zaskočila informace, že ve Velké Hleďsebi v blízkosti lázeňského města vyroste osmnáct kontejnerů, kde by měli být ubytováni uprchlíci. Záměr majitelky je ale zcela jiný. Stala jsem se obětí politické kampaně živené zlobou, říká. Deník zjišťoval, jak se celá kauza kontejnerového městečka má.

Lodní kontejnery poslouží ke glampingu, městečko pro uprchlíky u lázní to nebude | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Celý život pracuje v cestovním ruchu na domácí půdě i v zahraničí, šest let vedla hotel v Mariánských Lázních a v posledních letech přemýšlela, kam upřít své podnikatelské snahy. Patricie Pudilová pak přišla s nápadem pořídit lodní kontejnery a vytvořit netradiční a moderní způsob krátkodobého rekreačního ubytování pro nadšence, kteří mají rádi přírodu a nemusí bydlet v luxusu.

„Protože mám ráda cestování a navštěvování hezkých míst, rozhodla jsem se jedno takové malé a útulné hezké místo udělat i u nás u Mariánských Lázní, konkrétně na pozemcích naší rodiny nad Riviérou ve Velké Hleďsebi, které je k tomuto účelu jako stvořené,“ říká s tím, že jsou nedaleko pole, lesy, louky a absolutní klid a soukromí. „Co více k takovému projektu potřebujete?“ Míní, že její projekt přispěje k podpoře cestovního ruchu a půjde o takzvaný glamping. „Po delším průzkumu trhu, nabídek možností, jestli udělat tiny house, maringotku, iglú a podobně přišla myšlenka na recyklování dvou lodních kontejnerů, ze kterých vzniknou dvě samostatné obytné jednotky s kapacitou pro dvě dospělé osoby, tudíž projekt je koncipován pro ubytování nejvíce čtyř osob.“

Jiný názor na umístění kontejnerů má ale Jaroslava Brožová Lampertová, která na sociální síti uvedla, že půjde o ubytování uprchlíků. „Na dotaz jejího přímého souseda, co tam bude, odpověděla (paní Pudilová, pozn. red.) že ubytování pro azylanty,“ reaguje Brožová Lampertová. Dodává, že: „Paní majitelka mi na dotaz odpověděla, že tam bude ubytovávat a samozřejmě mi nemůže zaručit, kdo tam bude ubytovaný a projektant se vyjádřil, že tam zatím budou dva kontejnery ale v plánu je celkem osmnáct kusů.“

Dva kontejnery a oběť dezinformací

Podle Patricie Pudilové je kauza „kontejnerového městečka“ pouze politickým nástrojem k vyvolání strachu v lidech pomocí nepravdivých informací, šíření poplašných zpráv a pomluv. „Mrzí mě, že jsem se stala obětí této politické kampaně živenou zlou energií. Věřím, že se dotyčná osoba za šíření pomluv a dezinformací všem občanům, ve kterých vyvolala strach a paniku, za své činy omluví,“ poukazuje. „Nikdy jsem neříkala, že na pozemku vybuduju kontejnery pro uprchlíky, to je lež. Ano, v zákresu architekta je kontejnerů osmnáct, ale důvod zcela jiný. Jde o požadavek, kdyby tam kdokoli si chtěl postavit třeba chatku, tak aby do budoucna bylo jasné jejich rozmístění.“

Starosta Velké Hleďsebi Pavel Zteiskar sdělil Deníku, že jakmile zjistili, co se na pozemku s kontejnery děje, si místo prohlédli. „Zároveň jsme prověřili podanou žádost o stanovisko, které nám investor předložil a kterou jsme schvalovali. Na základě žádosti o stanovisko, místní prohlídky a dále také telefonické a osobní konzultaci s nadřízeným orgánem (Stavební úřad v Mariánských Lázních a odbor územního plánování) bylo zjištěno, že doposud vše probíhá v souladu se zákonem,“ popisuje situaci starosta a poukazuje, že umístění kontejnerů na vlastním pozemku nepodléhá žádnému stavebnímu povolení ani oznámení, protože jde o stavbu do 25 m2, která není spojená trvale se zemí. „Po vyhodnocení těchto informací jsme předali tyto informace danému občanovi, který podal stížnost. Nad rámec našich povinností jsme tak provedli místní šetření, konzultace na stavebním úřadě a odboru územního plánování.“

Riviéra a sociální bydlení?

Celou věc zřejmě umocňuje informace související se sousední lokalitou Riviéra. Jak uvedla Jaroslava Brožová Lampertová: „V lokalitě Riviéra v minulých letech se změnil majitel Riviéry. Nový majitel usiloval o změnu územního plánu v areálu na sociální bydlení. Najmul si na to člověka na základě plné moci a ten běhal na radnici, i na stavební úřad odbor územního plánování, bez souhlasu zastupitelstva obce Velká Hleďsebe a domáhal se požadované změny. Vždy to ale zastupitelstvo zamítlo.“

Šíření informací o ubytování uprchlíků v kontejnerech vnímá starosta Velké Hleďsebi i jako poškozování obce. „Velmi mě mrzí, když někdo pro svůj prospěch nebo aby jinému uškodil šířil nepravdy a dezinformace. Celá ´kauza´ údajného kontejnerového ubytování byla zneužita některými lidmi pro šíření strachu, nenávisti a své vlastní zajímavosti. Vždy jsem si myslel, že se dezinformace na sociálních sítí šíří pouze někde daleko od nás a že se nás to vlastně netýká. Bohužel i naší krásnou obec toto postihlo a zcela zbytečně se vyvolávaly nepravdy a lži. Nejenom mě ale i ostatní to stálo mnoho zbytečného času a vysvětlování. Nejhorší je, že ti, co toto rozšířili nebudou mít určitě dostatek soudnosti, aby se vůbec omluvili,“ vyjádřil se Pavel Zteiskar.