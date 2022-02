Louka nad chodovským hřbitovem se promění ve čtyřicet stavebních parcel

Až 40 nových parcel pro rodinné domy může během pár let stát v chodovské lokalitě nad ulicí Poděbradova nedaleko městského hřbitova. Připravovat je nebude město, ale soukromý developer. Podmínkou bude, aby to stihnul do dvou let. Jde o jednu z posledních lokalit, kde se mohou stavět desítky domů. Poté už to budou pouze jednotlivé nemovitosti v lokalitách, kde to bude možné.

Lokalita nad chodovskou ulicí Poděbradova pro nové rodinné domy. | Foto: Martin Polák

„Podmínkou je, aby parcely byly do dvou let zasíťované a dokončené komunikace a příjezdové cesty. Vybraného zájemce by mohlo schvalovat už červnové zastupitelstvo," potvrdil starosta Chodova Patrik Pizinger. Znalecký posudek stanovil cenu za metr čtvereční na 400 korun, výměra pozemků bude začínat na 800 metrech. „Jde o cenu pro developera, který k ní přidá náklady na vybudování infrastruktury. Tu po dokončení převede do majetku města," doplnil starosta. Jde zejména o rychlost. Zvolený postup je podle Pizingera rychlejší než kdyby se do příprav stavebních parcel pustilo samo město. „Nemusíme tak zajišťovat financování, projektové dokumentace a celou řadu dalších záležitostí. Developeři s tím mají zpravidla bohaté zkušenosti," vysvětlil starosta. "Louka vedle hřbitova je prakticky poslední lokalita ve městě, kde je individuální výstavba ve větší míře možná. Po jejím zaplnění budou v Chodově a jeho okolí k dispozici už pouze jednotlivé parcely. Naposledy se ve městě stavělo v masovějším měřítku zhruba před 17 lety, a to na dnešní Štěříkově louce, kam Chodov přivedl inženýrské sítě a pozemky následně prodal," upřesnil mluvčí chodovské radnice Martin Polák. Kromě jiného, je i toto nástroj jak přilákat či udržet současné obyvatele ve městě. Počet obyvatel Chodova k počátku letošního roku je opět nižší než v předchozím roce. Radnice v lednu evidovala 12 825 obyvatel, což je v meziročním srovnání o 356 lidí méně. Další reakcí zdejší radnice na vylidňování města je dokončení nového strategického plánu. Má celkem čtyři prioritní body. Vzdělání, bydlení, veřejný prostor a život ve městě. Jeho postupná realizace by měla Chodov zatraktivnit, udržet tak obyvatele a popřípadě přilákat nové.