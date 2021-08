Pomoct k tomu mají vhodné pozemky, které prošly značnými změnami. „V loňském roce byly do dvou lokalit přivedeny kanalizační a vodovodní sítě včetně elektrických přípojek. V těchto lokalitách zbývá jeden volný pozemek," říká starosta města Luby Vladimír Vorm.

Se stavebními pracemi se pokračuje i letos. „V lokalitě na Růžovém Vrchu byly k pěti stavebním parcelám přivedeny přípojky vody a kanalizace, elektrické přípojky by měly být přivedeny v následujících měsících. Souběžně se připravují na další roky další dvě lokality, a to v Družstevní ulici za restaurací U Moravů, kde vznikne třináct nových stavebních parcel a v ulici Petra Bezruče v lokalitě Pod hřištěm, kde by mělo vzniknout šest nových stavebních parcel," popisuje starosta.

Stavební parcely se dle pravidel prodávají za 300 Kč za m2, cena s DPH činí 363 Kč. „V pravidlech města je jako motivace pro stavebníky stanoveno, že pokud stavebník, který uzavřel s městem kupní smlouvu na pozemek určený pro výstavbu rodinného domu a vystaví a zkolauduje rodinný dům na tomto pozemku do tří let od prodeje, získá od města příspěvek ve výši 30 000 Kč. Uvědomujeme si, že potřebujeme, aby nám v Lubech zůstávali jak mladí lidé, tak aby se sem stěhovali noví občané a městu neubývali obyvatelé. Snažíme se proto co nejvíc, aby příliv občanů narůstal a aby místní neodcházeli nikam do okolí,“ uzavírá Vorm.