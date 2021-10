Podzimní prázdniny svádí k adrenalinovým radovánkám, které potěší především malé, větší děti, ale mnohokrát i dospělé. „Jelikož to v Chebu máme rádi, udělali jsme akci pro místní. Pokud si návštěvníci našeho Luna parku zakoupí vstupenku na jednu atrakci, druhá je gratis,“ říká jeden z provozovatelů Antonín Schmied.

V zábavném parku jdou s dobou a atrakce mění podle poptávky zákazníků. „Máme přes padesát druhů atrakcí, střídáme jejich sestavu, aby se u nás návštěvníci nenudili, byli vždy překvapení a pozorujeme, co je žádané. Oblíbené atrakce samozřejmě necháváme k dispozici, jsou to naše stálice. Atrakce většinou dodáváme do větších měst, aby se nám výjezd vyplatil. Jdeme zkrátka s dobou a každý rok se snažíme přijít s nějakou novinkou. Děti jsou v dnešní době odvážnější a adrenalin milují, takže proto jsme tomu přizpůsobili i skladbu našich mašinek. Máme nové adrenalinové atrakce, jako je třeba třicetimetrový řetězák. Další novinkou je velmi oblíbená horská dráha. Rád bych zmínil i ruské kolo, které bude jako minulý rok hostovat na chebských vánočních trzích a které nám různě putuje podle přání po kraji,“ vysvětluje.

Provozovatelé Luna parku přiznávají, že jejich práce není jednoduchá. „Svou práci musíme milovat, jinak bychom to nemohli provozovat. Není to takový zlatý důl, jak si všichni myslí. Je to dřina a velká zodpovědnost, ale já jsem se narodil v maringotce, v cirkusácké rodině a z cirkusáckého rodu pocházím. Neměnil bych,“ usmívá se.

Kočovný život Schmiedovi postupně mění a více myslí na rodinnou stabilitu. „Přebýváme v našem domečku v Karlových Varech a snažíme se, aby naše děti vyrůstaly v jedné škole, ale za našich školních let jsme pendlovali a školy měnili poměrně často. Po jedné stránce je naše práce krásná. Poznáváme různé lidi, kraje i mravy. Cestování je hezké, ale samozřejmě obnáší i dřinu a víc musíme koukat na naše zdraví,“ sděluje Antonín Schmied mladší.

„Vzpomínám si, jak jsme ještě za minulého režimu museli prokazovat, že chodíme do školy, protože to bylo v té době hodně hlídané. Nejvíc se mi ale líbilo na Americké škole tady v Chebu, kde učila paní učitelka Poláková. Tady jsem to měl opravdu moc rád a mám hezké vzpomínky,“ pokračuje Antonín starší.

Luna park Schmied v bude v Chebu do konce podzimních prázdnin, a to do neděle 31. října.