Takovým příkladem jsou například Tuřany či Nebanice. „Z Nebanic mám do Kynšperka nad Ohří zhruba pět kilometrů, do Chebu pak jedenáct,“ řekla Marie z Nebanic. „Nerozumím takovému nařízení. Jestli tohle je pomoc, tak pěkně děkujeme.“

Například občané Tuřan, přestože je obec na Chebsku, byli zvyklí veškeré věci vyřizovat v Kynšperku nad Ohří. „Máme to tam dva kilometry,“ uvedla jedna z tuřanských obyvatelek. „Ve městě je supermarket, pošta, lékárna, benzínová pumpa, zásilkovna, nemuseli jsme vůbec nic řešit. Teď tam ale nesmíme,“ řekla s tím, že dodání balíčků právě do města na Sokolovsku bývá ve čtvrtek. „Myslela jsem, že když jsme na tom stejně, povolí nám alespoň jezdit k sobě navzájem. Tohle jsme nečekali.“

Problémy nařízení způsobí i rodině Kolmannových. Pomáhají své dceři, která bydlí na Chebsku. „Jenže my jsme v Sokolově,“ řekla maminka Jaroslava. „Dceři pravidelně hlídáme vnučku, aby mohla chodit do práce. Je sama, ošetřovačku si vzít nemůže. Zaprvé by to finančně neutáhla, za druhé se bojí, že by přišla o práci. Jenže teď nemůže vnučku přivést k nám a my zase nebudeme moct jet za nimi,“ podělila se o své starosti.