Podnikatel Zeman se z této porážky ještě nevzpamatoval, jak sám přiznává. Rozhodně se ale nevzdává. "Stále jsem z toho poněkud přešlý. Stále si totiž myslím, že jsme dělali dobrou věc. Ty věci, které se děly před referendem, nebyly ale tak úplně férové. Třeba to, že projekt nebyl představen v okleštěné podobě, kterou jsme nakonec plánovali. Ještě ale nebyl prostor k tomu, abychom se o dalších našich krocích s panem Rulíškem bavili. Vidím to tak v horizontu několika nadcházejících týdnů," říká majitel klínoveckého areálu.

Část pozemků totiž v dané lokalitě vlastní, a tak se jejich další využití přímo nabízí. "Turistika tady v Krušných horách byla a je. Klínovecký kopec byl určen k rekreaci už před mnoha lety. Bylo to ještě za komunistů, my si to nevymysleli. Taková je realita, ať se to někomu líbí, nebo ne," konstatuje Zeman.

Je si vědom i toho, že Krušné hory jsou na mnohých svých místech stále ještě neposkvrněné. Právě možné jejich narušení vadilo velké části lidí, kteří v referendu byli proti Skywalku. "My ty panenské lesy ale chceme samozřejmě ponechat. Na druhou stranu není přece na škodu zdejší lokalitu více zatraktivnit," domnívá se podnikatel.

Připouští, že se myšlenky Skywalku tak zcela nevzdal. "Může být v jiné lokalitě, a nebo přijdeme zcela s něčím jiným, například dětským hřištěm. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet," dodává Zeman.

Podle opoziční jáchymovské zastupitelky Lady Baranek je ale lokalita využitá až moc. "Klínovec už je nyní přepálený. Jsem toho názoru, že by se tady měly věci dotáhnout do finále, a ne začít s něčím jiným. Jaká je u nás úroveň servisu spojená s lyžováním? Ta se nedá s tou za hranicemi, třeba v Rakousku, ani srovnávat. A nejde jen o servis, ale i ceny. Měli bychom se tady u nás koukat do daleké budoucnosti, a ne jen na dva tři roky dopředu a řídit se udržitelným turismem," poznamenává zastupitelka Baranek.