Tatínkové mohou být například přítomni u porodu. Ale také s maminkou mohou být na samostatném, rodinném, nadstandardním pokoji. Porodnice také umožňuje rodit podle plánů maminek, ale vždy s ohledem na bezpečnost jejich i dětí.

„Rozdíl je obrovský,“ uvedla vrchní sestra Václava Šnaidlerová. „Pro maminky je důležité, že každý ze sedmi pokojů má sociální zařízení. Máme jeden i nadstandardní pokoj. Další je pro ty, které jsou po operaci, a jeden pro riziková těhotenství,“ popsala. Pokoje lze variabilně upravovat. „Pokud je to možné a provoz oddělení to dovolí, můžeme flexibilně udělat z běžného pokoje rodinný pokoj, to znamená, že může být rodina po celou dobu hospitalizace maminky spolu s ní,“ upřesnila vrchní sestra.

Kromě vlastního sociálního zázemí je v nových prostorách samozřejmostí třeba i televize na každém pokoji a v jídelně. V porodních boxech, které jsou v nemocnici dva, na ženy čekají variabilní porodní lůžka. Umožňují rodit v různých polohách. Jsou tam i vířivé vany s hudbou, které v první době porodní pomáhají od bolestí. Porodnice nabízí aromaterapii, masáže beder či entonox, tedy rajský plyn ulevující od bolesti. Novorozencům slouží vyhřívaná lůžka. „A co je velmi důležité, miminko je stále s maminkou,“ uvádí vrchní sestra.

V chebské porodnici vedou porody přirozenými způsoby, během kterých dochází k minimu zásahů do celého procesu zrození. Lékaři ale upozorňují, že nejdůležitější je zdraví, a v případě potřeby zasáhnou. „Vždy jde především o bezpečnost matek a jejich dětí,“ podotkl primář gynekologicko-porodnického oddělení Jozef Bobrík. „Pokud rodiče mají akceptovatelné požadavky, snažíme se jim vyjít vždy vstříc,“ dodal.

Běžná doba hospitalizace po porodu bývá tři dny, ale některé maminky mají zájem o takzvané ambulantní porody. „Měli jsme pár případů a v zásadě s tím nemáme problém. Jsme schopni za určitých podmínek vše zajistit, tedy pokud se rodička domluví s pediatrem na propuštění novorozence. Když se porod zvládne, nenastanou žádné komplikace, rodičky odcházejí třeba po dvanácti hodinách domů. Ve většině případů to ale nejsou prvorodičky, jsou to ženy, které už rodily a zvládají péči o novorozence,“ doplnil primář.