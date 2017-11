Maminky pomáhají nedonošencům

Karlovarsko - V nižších polohách to ještě není znát, ale do Krušných hor přišla zima. Napadalo tady kolem 20 centimetrů sněhu. V nejvyšších polohách by pak mohla sněhová pokrývka vydržet až do soboty. Další sníh by pak mohl v horských připadat v pondělí.