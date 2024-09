Maminky v Aši se obávají, že některá dětská hřiště hraničí se zdravotními riziky

Pro předplatitele

Letní prázdniny i teplé dny skončily a zejména maminky malých dětí z Aše diskutují a probírají stav tamních dětských hřišť, na kterých trávily se svými potomky léto. U některých se jim v sezóně nelíbil nepořádek, u jiných zase celkově špatný stav herních prvků. Ve městě je několik hřišť, přičemž nejhorší situace byla podle nich v centru. Některé z maminek raději vyráží s kamarádkami do okolních měst nebo do nedalekého Selbu, kde jsou podle nich pěkně vybavená a čistá hřiště. Chtěly by ale trávit s dětmi čas přímo ve městě, a tak se ptají, jaké plány má město s podobnými hracími plochami do budoucna. O většinu ploch se zde stará městská společnost Ašské služby.