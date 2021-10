V současné době město obsluhuje páteřní linka číslo 7, a to od zastávky Antoníčkův pramen, přes Nádraží, Kolonádu a zpět. Dočasně nahrazuje linky číslo 3 a 5. Město se kvůli covidu nachází v nepříznivé finanční situaci a rozhodlo se proto omezit městskou hromadnou dopravu.

V Mariánských Lázních v posledních měsících rezonuje téma nového systému nastavení MHD. V současné době město obsluhuje páteřní linka číslo 7., a to od zastávky Antoníčkův pramen, přes Nádraží, Kolonádu a zpět. | Foto: Deník/Kateřina Butaki

„Je to šílené. Mezi spoji jsou dlouhé intervaly. Sedmička objíždí celé město a trvá to velmi dlouho, než přejede z bodu A do bodu B. V době pandemie zrušili pětku a trojku. Tvrdili nám, že spoje omezí z důvodu, že děti nechodily při covidu do školy a lidé do práce. Tomu jsme samozřejmě rozuměli. Poté jsme si ale všichni mysleli, že po nástupu dětí do škol se vše vrátí do běžných kolejí, ale nestalo se tak. Já tedy MHD nejezdím, ale vím, že si místní lidé stěžují a turistům vadí, že si musí brát taxi službu, aby se včas dostali například na vlakové nádraží,“ říká Edita S. z Mariánských Lázní.