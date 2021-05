„Navíc na západ od Prahy mají tento statut pouze Lázně Kynžvart,“ informoval starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. „Už jen vzhledem k blízkosti se domníváme, že bychom měli splnit podmínky, které s sebou nese získání tohoto statutu.“

Mariánské Lázně ještě před tím ale čeká běh na dlouhou trať. „Během celého roku ve čtyřech ročních obdobích musí dojít k testování kvality ovzduší. Pokud tedy letos v létě začneme, skončí toto měření na jaře příštího roku. Pak uvidíme a podáme žádost,“ uvedl starosta.

Pokud se tento záměr Mariánským Lázním podaří, stane se město jediným místem, které by se pyšnilo tím, že všechny čtyři přírodní zdroje, tedy peloid, což je bahno, rašeliny a slatiny, prameny, klima a plyn mají statut. „Nikdo jiný takovým portfoliem nedisponuje, byla by to pro nás taková třešnička na dortu, že Mariánské Lázně jsou věhlasným lázeňským městem a přinese to další benefity v podobě více návštěvníků. Zvláště ve Spolkové republice Německo na tento statut hodně dají,“ řekl Martin Kalina.

Mezi mariánskolázeňskými občany se ale začaly proslýchat ´zaručené´ zprávy, že statut přinese omezení v dopravě. Začali mít proto obavy z toho, že město zakáže vjezd automobilům s dieslovým motorem nebo přijdou další omezení. Podle starosty nejsou ale takové zásahy na pořadu dne. „Odborníci, kteří na první fázi pracují, jsou sami toho názoru, že by se život ve městě neměl nijak změnit. O tom, že by se z hlavní třídy udělala pěší zóna nebo bychom zakázali do centra vjezd automobilům, neuvažujeme,“ vyvrací pochybnosti starosta. Podle jeho slov jsou mnohem větším problémem lokální topeniště a záleží na tom, jak kvalitními materiály lidé topí.