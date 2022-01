Připravuje se ale studie, která má sportovně rekreační areál v Mariánských Lázních posunout ještě dál. „Zpracovatel úvodní revitalizační studie spolupracoval na realizaci chebské Krajinky. Je to společnost, ateliér, který se v těchto záležitostech vyzná a rozhodně má co nabídnout. V plánu jsou nejen prvky pro sportovní aktivity, ale i pro odpočinek. Ve studii jsou navržené také dětské prvky a já jsem trval i na tom, aby se v místech obnovila i jedna plocha, která tam v minulosti byla,“ vysvětluje.

Zásadní jsou finance. „Na výstavbu takových sportovně relaxačních areálů by se určitě alespoň u Národní sportovní agentury nebo u ministerstva pro místní rozvoj nějaké peníze našly, tedy v to pevně doufáme. Takové naše želízko v ohni je rozvojová plocha, která je určena k zástavbě rodinných domů, takže tady by finanční příjem měl být také. Peníze budou následně investovány do zmíněného areálu. V letošním roce bychom mohli ještě započít práci na projektové dokumentaci na in-line dráhu, která je pro nás zásadní. Dále vše bude hodně záležet na dotačních titulech,“ uzavírá.

Podle starosty Kaliny je hrubý odhad na celý projekt sportovně rekreačního areálu Hamrníky zhruba 40 milionů korun s tím, že projektu by měl započít, pokud vše půjde podle plánu, v roce 2024.