Zrušenou dovolenou v zahraničí bude většina Čechů nahrazovat tou v tuzemsku. V Mariánských Lázních připravili animační program Coolonáda pro děti, to ostatní pro vás.

Zpívající fontána a kolonáda v Mariánských Lázních | Foto: DENÍK/ Petr Przeczek

Program cílí na tuzemské rodiny s dětmi do patnácti let. Chtějí vytvořit prostředí pro rodiny s dětmi a zbořit tak mýty, že Mariánské Lázně jsou jen pro seniory. „Víme, jak náročná může být rodinná dovolená. Nejen kvůli nádherné přírodě a množství aktivit, ale také díky našemu animačnímu klubu Coolonáda chceme rodičům dopřát opravdový odpočinek. Zvlášť teď, v době koronavirové, kdy děti po dobu několika týdnů nechodily do škol a školek,“ řekla Mirka Tlučhořová z Rodinného a komunikačního centra Domeček, které animační program zajišťuje.