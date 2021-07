Nájemci městských prostor v Mariánských Lázních žádají o prodloužení smluv. Městu se tak vyplatilo, že jim v covidovém lockdownu odpustilo nejprve 90 procent a později 50 procent nájmu.

RADNICE V Mariánských Lázních (ilustrační foto). | Foto: Deník

„Mariánské Lázně jsou specifické tím, že jsou zaměřeny na cestovní ruch. Přišly tak o naprostou většinu kupní síly. Město jako takové nemá příliš městských bytů ve svém vlastnictví, ale ponechalo si po revoluci téměř všechny nebytové prostory, které v té době vlastnilo. Máme jich zhruba přes stovku. Řešili jsme velký problém, protože samozřejmě ohledně nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví museli mít podnikatelé zavřeno. No, a plaťte nájem, když nemáte z čeho vydělávat. Rozhodli jsme se tedy pro velký a vstřícný krok i přes to, že to městská kasa v loňském roce dost odnesla. Co se týče výběru nájemného, udělali jsme od března až do konce prosince devadesáti procentní slevu všem našim nájemníkům, kteří byli koronavirem zasaženi. Bavíme se o veškeré lázeňské zóně nahoře. Pokud má někdo výrobní sklad někde dole ve městě, tak ho to samozřejmě nepotkalo v takové míře, tam pro to nebyl důvod, ale z těch sto nebytových prostor se to týkalo zhruba sedmdesáti osmi, pokud si správně pamatuji,“ říká starosta Mariánských Lázní Martin Kalina.