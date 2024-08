Mariánské Lázně se po dvou letech příprav přiblížily k realizaci cyklostezky do Hamrníků. Město nyní dokončilo projekt a podalo žádost o stavební povolení i dotaci na výstavbu. Pokud bude dotace schválena, stavba by mohla začít už v příštím roce a dokončení stezky je plánováno na stejný rok.

„Po dvou letech příprav a překonávání překážek jsme konečně podali žádost o stavební povolení na projekt vybudování cyklostezky do Hamrníků,“ potvrdil místostarosta Samuel Zabolotný.

Nová cyklostezka, která povede od železničního přejezdu, bude kopírovat trasu stávající stezky a zahrne také úpravu čtyř autobusových zastávek a autobusových zálivů. Zabolotný přiznal, že projekt byl jedním z nejnáročnějších, jaké město řešilo, a že během příprav museli několikrát překonávat různé potíže. Projekt byl dokonce několikrát pozastaven.

„Protože jsme minulý rok nebyli v získání dotace úspěšní, věděli jsme, co je potřeba napravit. Věřím, že tentokrát budeme úspěšní a v roce 2025 se občané Mariánských Lázní dočkají pořádné cyklostezky, která propojí městskou část Hamrníky se zbytkem města,“ uvedl místostarosta.

Náklady na stavbu cyklostezky do Hamrníků se odhadují na přibližně 15 milionů korun, přičemž dotace by měla pokrýt 85 procent uznatelných nákladů. Město se zároveň pustilo do příprav dalšího projektu, tentokrát zaměřeného na vybudování cyklostezky do Sklářů.