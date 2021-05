„Přikročili jsme k tomu proto, že byť je covid na ústupu, vnímáme, že návštěvníci jsou nedostatkovým zbožím,“ informoval starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. „Vnímáme to, že nájemníci nemají takové tržby a snažíme se jim tímto pomoci.“

Jen za loňský rok přiteklo do městského rozpočtu na nájemném nebytových prostor zhruba o třináct milionů korun méně. V první vlně dokonce město odpouštělo uzavřeným podnikatelům devadesát procent nájemného, v druhé vlně poté přistoupilo k padesátiprocentní slevě. „Stále tvrdím, že to smysl dává. Kdybychom trvali na tom, aby platili plné nájmy, donutili bychom podnikatele k bankrotu,“ řekl starosta. Podle jeho slov by podnikatelé odešli, nebytové prostory by zůstaly prázdné a než by je město opět naplnilo, trvalo by to několik let.

„Je několik málo nájemců, kteří koronavirovou krizi neunesli, ale vzhledem k počtu našich nebytových prostor, jde o opravdu mizivé procento. Jsem rád, že ti ostatní s námi zůstávají a na každém jednání rady města nyní projednáváme prodloužení pětiletých nájemních smluv,“ dodal.