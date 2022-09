V roce 2019 se slavnosti konaly na 85. místech v Praze a ve 31 dalších městech. „V našem městě se hlavní iniciativy chopil spolek Švihák, který se snaží do organizace zapojit co nejvíce občanů. Ti sami i rozhodli, jakou lokalitu by si přáli zažít jinak. Zvítězila městská tržnice. Koncerty, taneční vystoupení dětí a lekce pro dospělé, knižní swap, výstava dětských výtvarných prací, prezentace zajímavých projektů, jako je Paměť národa, či Marienbad Film Festival, slam poetry, kreslení, čtení pro děti, tvorba rýmovaček. To je obsah akce, která v sobotu 17. září od 14 hodin zaplní jindy nevyužité stánky na městské tržnici,“ vysvětluje jedna z organizátorek akce Tereza Gagnon.

Podle ní bude tržnice plná výborných pochutin místních obyvatel, ukrajinské kuchyně a na čepu bude Pivní Skaut z Chebu. „Lidé si během sousedského klábosení budou moci dát i dobrou kávu, či nějaký ten zákusek. Našim cílem je oslovit co nejvíce místních obyvatel, starousedlíků, ale i těch nových, což je můj případ. Jednou z aktivit je výměna knih, tedy knižní swap, kde lze knihy darovat, anebo si nějakou odnést. Díky skvělé spolupráci s Městskou knihovnou a paní ředitelkou Baťkovou tak propojíme milovníky knih a literatury, což je jednak početná skupina, ale i krásná tradice v Mariánských Lázních. Všichni jsou zváni, od dětí po seniory, program bude opravdu pestrý,“ uvádí Tereza Gagnon.

Hospodářská komora pomáhá firmám školit zaměstnance

Lidé se mohou také těšit na bohatý kulturní program. „Na akci Zažít město jinak je krásné vidět, jaké skvělé umělce, podniky a zajímavé lidi tady u nás máme. V sobotu například vystoupí nově objevený místní slamer Asi Dejv, který je shodou okolností můj bývalý spolužák, nebo kapela The Polar Opposites skládající se z kluků, které jsem potkávala na chodbách ve škole. Umělce tu zkrátka máme, můžeme je podpořit na domácí půdě. Další kapelou, na kterou se můžou návštěvníci těšit, jsou Steven's, pocházející z Karlovarského kraje. V prosinci 2021 vydali debutový singl Enough, který se vzápětí dostal do vysílání rádia Beat. Získali také hlavní cenu poroty v soutěži Blues Aperitiv pořádané festivalem Blues Alive,“ vysvětluje Vendula Červená ze spolku Švihák.

Iniciátorem a hlavním republikovým koordinátorem sousedských slavností Zažít město jinak je spolek AutoMat. „Prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporuje veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přináší inspiraci z evropských metropolí a aktivizuje lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. To vše podle motta: Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít!,“ dodává Markéta Monsportová.