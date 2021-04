Lázeňský dům Mercur v Mariánských Lázních jde do dražby. Ministerstvo vnitra, které ho až do konce roku 2019 provozovalo, ho převedlo do majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten ho nyní prodává. Výše nejnižší nabídky je 69,5 milionů korun.

Objekt je na prodej za necelých sedmdesát milionů korun. | Foto: ÚZSVM

Ministerstvo vnitra, který lázeňský dům Mercur u kolonády provozovalo, se rozhodlo provoz ukončit z důvodu vysoké finanční náročnosti investic do nemovitosti i do vybavení objektu. V objektu navíc není kuchyň a jídelna. Lázeňský dům Mercur totiž neměl vlastní stravovací provoz. Klienti docházeli za jídlem do dva kilometry vzdáleného zařízení.