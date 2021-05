„Prováděli v Mariánských Lázních hlídkovou činnost, při které si u mostu všimli podivného mužova chování,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Sebevrah přelezl zábradlí mostu a postavil se na římsu. „Okamžitě jsme na to zareagovali. Já se vydal k muži a kolega mezitím zastavil dopravu a zabezpečil místo,“ řekl Jakub Mareš, který se při záchraně nejprve pomalu přibližoval k šestadvacetiletému muži a po chvíli spolu začali komunikovat. „Slezl jsem k němu. Po chvilce mi začal povídat o svých problémech, které chtěl vyřešit sebevraždou. Řekl jsem mu, že každý máme své problémy, ale tohle není řešení,“ popsal situaci policista. Ve vhodný okamžik po sebevrahovi sáhl a chytil ho za oblečení. „Pak jsme ho s kolegou začali přesvědčovat, aby přelezl zábradlí. Nakonec se to podařilo.“

Policisté následně muže odvedli ke služebnímu autu, kde se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. Test byl pozitivní.

Jakub Mareš slouží u policie šest let. V podobné situaci se neocitl poprvé. V roce 2017 se svým kolegou zachránil život třináctileté dívce, která přepadla přes řídítka a utrpěla vážná zranění.

Jan Prokš slouží u policie necelé dva roky. „Loni v srpnu jsem dokončil kurz Základní odborné přípravy, takže s ničím podobným jsem se zatím nikdy nesetkal,“ uvedl. „V tu chvíli je to hodně stresující situace. Najednou máte ve své blízkosti člověka, který si chce vzít život a musíte udělat všechno pro to, abyste ho zachránili. Navíc je to všechno hodně rychlé. I přestože sloužím krátce, tak mi naskočily věci, které mám udělat. Těší mě, že to celé dobře dopadlo a podařilo se nám muže zachránit,“ uvedl Jan Prokš.