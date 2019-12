O pěti projektech, které byly zařazeny do hlasování o participativním rozpočtu, mohou prostřednictvím mobilního rozhlasu hlasovat občané Mariánských Lázní. Na vítězné projekty vyčlenilo město z kasy půl milionu korun.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

„Do participativního rozpočtu se přihlásilo sedm projektů,“ informovala Denisa Wacková, koordinátorka komunitního plánování mariánskolázeňské radnice. Po kontrolách jednotlivými odbory města bylo do veřejného hlasování vybráno pět, které splnily veškeré podmínky. „Prvním projektem je projekt malovaných hřišť v Mariánských Lázních,“ uvedla. Na cestě k přírodnímu parku Prelát by vznikl projekt, který podle navrhovatelů přispěje k rozvoji fantazie a podpoře pohybu. „Druhým projektem, který bojuje o přízeň, jsou knihobudky, které by v případě toho, že by návrh uspěl, byly umístěny na Kolonádě Ferdinandova pramene, u budovy Základní školy Jih, v blízkosti Základní školy Úšovice a v Jugoslávské ulici,“ řekla Denisa Wacková. Mezi pěti postupujícími projekty je také osvětlení kašny v parku u nemocnice.