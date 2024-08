"Během prázdnin čeká nejstarší členy společný zájezd na festival do Itálie nedaleko Neapole. Nejmladší tanečníci vystoupí na festivalu v Červeném Kostelci a na závěr prázdnin zavítáme na festival do Karlových Varů. Po prázdninách čeká Marjánek největší akce roku, a to Mezinárodní folklórní festival Mariánský podzim, který proběhne v termínu 19. až 22. září. Pro festival byla založena sbírka na platformě Donio, kde můžete organizaci festivalu finančně podpořit. Za svou pomoc si můžete vybrat z několika lákavých odměn. Kultura není zadarmo a příspěvkem pomůžete zkvalitnit víkendový program v ulicích města," uvádí Kateřina Josefi z Marjánku.

Dodává, že v březnu příštího roku bude soubor slavit 30 let vzniku. "Vyzýváme všechny bývalé členy, aby si poznamenali datum 22. 3. 2025 a připojili se k oslavě krásného jubilea. Sledujte náš instagram, facebook nebo webové stránky," uzavírá Kateřina Josefi.