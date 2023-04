/VIDEO, FOTO/ V Mariánských Lázních se na Boží hod velikonoční konalo v Lesním mlýně Marjánkovské jarnění, které připomnělo tradiční oslavu Velikonoc.

Hlavním tahákem akce byl folklorní soubor Marjánek, který vystoupil s voničkou lidových písní a tanců. Pro děti byly připraveny tvořivé dílničky a ukázka pletení pomlázky, která patří k nezbytné výbavě na Velikonoce. Děti si tak mohly vyzkoušet pletení pomlázky a zároveň se dozvědět něco o našich lidových zvycích a tradicích.

Akci dodalo ještě větší kouzlo jarní sluníčko, které se nakonec přece jen rozhodlo vykouknout skrze mraky. Návštěvníci si tak mohli užít krásného jarního dne v prostředí Lesního mlýna.

Počátky folklorního souboru Marjánek sahají do poloviny devadesátých let, kdy v Mariánských Lázních působil dramatický kroužek, který se postupem času orientoval na zachovávání obyčejů z Chodska. Ke konci devadesátých let soubor vstoupil do Folklorního sdružení České republiky. V roce 2004 založil Občanské sdružení folklorní soubor Marjánek, které od roku 2005 pořádá folklorní festival Mariánský podzim. Počet členů souboru se pohybuje mezi 40 až 50 od 4 do 25 let. Od roku 2004 soubor doprovází vlastní dudácká muzika, která hraje ve složení dudy, klarinety, housle, basa a vozembouch. Celý soubor vystupuje v chodských krojích pro běžné i slavnostní příležitosti.