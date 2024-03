Zřejmě posledního sněhu sezóny si užívaly masky na sjezdovce v Mariánských Lázních. Pořadatelé pro děti i dospělé připravili na sobotu maškarní párty. Dětský park i slalomák si užívala celá řada masek, mezi nimi byly i dvě pandy, jeptiška. Dorazil také vodník, kostlivec, čarodějnice, dívka se zelenými vlasy i robot.

Maškarní párty na sjezdovce: lyžovali vodník, kostlivec, jeptiška i robot | Video: Antonín Hříbal

Jednou z masek byl zmiňovaný robot Ervín. Za robota se převlékl Václav Ervín Soldát, který chodí do druhé třídy základní školy a s tatínkem Martinem dorazili z Prahy. „Jsem robot a tady v Mariánských Lázních jsem už počtvrté,“ sdělil chlapec. „Je to jedno z mála míst, kde se vůbec dá lyžovat, a také proto jsem tady,“ dodal tatínek Martin. „Jezdili jsme do Jáchymova a vůbec netušili, že i tady je sjezdovka, a navíc za slušné ceny a přiměřeně lidí,“ dodal.

Součástí maškarní párty byla i soutěž masek ve slalomu a vyhlášení vítězů v různých kategoriích.