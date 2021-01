Letos se budou muset Chebané obejít bez už tradičního Chebského masopustu. Kvůli pandemické situaci se šířením covid-19 a vládním nařízením muselo Muzeum Cheb oblíbenou a hojně navštěvovanou akci zrušit. Zavzpomínejte na uplynulé ročníky, kdy se chebskými ulicemi proháněly maškary a zněla hudba.

Uplynulé ročníky Chebského masopustu. | Foto: Deník

"Je mi moc líto, že se letos akce konat nebude," řekla Daniela Volfová, která za poslední léta nevynechala ani jeden ročník Chebského masopustu. "Kdo by v loňském roce pomyslel, co nás všechno čeká. Doufám, že se vše uklidní, vrátíme se do normálu a příští rok se v maskách ulicemi opět projdeme."