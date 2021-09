Dobu pandemie zvládli na jedničku a disponují moderním vybavením, které žáky připravuje na přechod do klasických základních škol. V tuto chvíli také přibírají nové žáčky do mateřinky.

„Děláme to všichni celý život. Pracujeme od maturity až po dnešní dobu. S tímto systémem máme bohaté zkušenosti. S naší prací jsme spokojení, protože nás to naplňuje a dává to zase jiné možnosti. Je to sice opravdu náročné na přípravy, ale my tu práci máme rádi. Děti musí být zaměstnané všechny najednou. Jedna třída pracuje s učitelem, druhá dostane samostatnou práci a třetí třeba pracuje na počítači, a tak to střídáme dokola. Teď máme novou, mladou posilu Simču, a ta nám zase přináší nové nápady do naší práce,“ říká učitelka Vladimíra Beracková.

Škola v Milhostově se snaží jít takzvaně s dobou. „I když jsme malá škola, chceme se přiblížit klasickým školám, aby naše děti nebyly v učení pozadu. Máme interaktivní tabuli, počítačovou učebnu, notebooky, jsme připraveni i po zkušenosti s covidem na distanční výuku, takže i dětem zapůjčujeme pomůcky a učíme je, aby byly samostatné, co se obsluhy techniky týče,“ vysvětluje Miroslava Ježková.

Základní škola v Milhostově situaci s pandemií nepodceňuje. Učitelé si udělali interní průzkum a zjistili, že je potřeba doplnit nějaké pracovní pomůcky, jako je například notebook. „Kdyby nám chtěl někdo nějaký notebook darovat, tak bychom byli rádi, protože pokud zase nastane podobná situace s koronavirem, tak bychom jich určitě potřebovali víc. Notebooky si do školy bereme i svoje a pracujeme na nich, takže bychom si přáli ještě další i pro děti. Pandemie nám chod výuky sice ztížila, ale udělali jsme si v tom dobrý systém a funguje to, a za to jsme rádi, “ dodává Miroslava Ježková.

Učitelé jsou hrdí na dramatické výkony svých žáků. „Když máme nějaké představení, tak se spojuje školka se školou, a to je perfektní. Hlavní role většinou dáváme školákům a děti z mateřinky vystoupení krásně doplní. Podbarvujeme je hudbou, a to je paráda. Jsou to spíše takové muzikály. Děti si to neskutečně užívají a dost to prožívají a my s nimi, výsledek je vždy opravdu dojemný,“ usmívá se učitelka.

Mateřská škola ráda uvítá do svých řad další žáčky. „Jsme malá vesnička v obci Milhostov, kde je méně dětí a díky tomu máme i volná místa v mateřské škole, protože ve vesnici máme letos málo dětí. Budeme rádi, když si k nám rodiče a děti z okolí najdou cestu,“ dodává.