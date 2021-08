Medu je letos nedostatek. Včelaři jsou na polovině běžného množství. Poukazují na to, že za špatnou situaci může dlouhá zima a chladné jaro. Kvůli tomu bude med dražší o několik procent.

Včelaři - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Včelař Josef Thomayer z Chodova hodnotí letošní sezonu jako horší průměr. "Záleží na tom, kde má včelař stanoviště. Jaro se nepovedlo u včelařů, kteří jsou na loukách a na místech kde jsou třešně a obecně ovocné stromy. Tam to nebylo nic moc. Docela pěknou snůšku měli ti, kteří mají stanoviště u řepky. Tu statkáři zaseli déle a tím pádem i déle kvetla. To se týče květového medu. Proto je ten rozdíl, že někde nic, jinde málo, někde lepší. A co se týče tmavého medu, tak co vím od kolegů po celé republice, nebyl to takzvaně žádný šlágr, spíš horší průměr. Tady u nás průměr," řekl Thomayer.