Stavbařům, kteří pracují na novém McDonald´s v Chebu, jde práce od ruky. Světoznámý fastfood se blíží ke svému otevření. Už 16. prosince přivítá první mlsouny, teď hledá do svých řad zaměstnance.

„Jde to poměrně dobře, za poslední dny se udělal velký kus práce, takže věříme, že stihneme otevřít v termínu. Stále hledáme zaměstnance. Už máme několik nových, kteří se chodí zaučovat do Karlových Varů, nicméně stále máme otevřené nábory. Je to velká příležitost pro každého, kdo by měl zájem se zapojit,“ sděluje supervizor Martin Kozma.