Ve školních jídelnách na základních školách se lidé do stokoruny nají. Chodí tam zejména senioři a obědy si většinou odnášejí přímo od výdejního okénka v jídlonosičích domů. Například na základní škole v Kraslicích v ulici Dukelská stojí oběd 79 korun a skládá se z hlavního jídla, polévky a pití. Podobně je na tom i nabídka Střední živnostenské školy ze Sokolova, která vaří rovněž v Kraslicích. Svou praxi tam pod odborným dohledem vykonávají kuchaři, kuchařky, ale také číšníci a servírky, takže v tamní jídelně to mají strávníci dokonce i s obsluhou. "Hlavní jídlo, včetně polévky a nápoje stojí 75 korun. Většinou jsou v nabídce dvě jídla, občas pouze jedno. Chodí hodně seniorů, také zaměstnanci z různých firem, úředníci i děti z nedaleké školy, kde se nevaří," říká Miluška Berdychová, u které si lze stravenky zakoupit.

Dalším příkladem, kdy si lze objednat oběd s polévkou za 75 korun, je v Kraslicích provozovatel stravování Tomáš Bíba. Má v ceně dokonce i rozvoz po Kraslicích přímo do domu. Vaří ve svém, tudíž neplatí nájem, a snaží se minimalizovat náklady tím, že místo kuchaře zaměstnává sám sebe. A v provozovně je takzvaně od rána do večera. "Nechám si občas přivézt oběd, je na výběr většinou ze dvou jídel, někdy ze tří. Vyhovuje mi dovoz přímo do práce a jídlo je chutné, cena příznivá," říká jeden ze strávníků Petr Andrysík z Kraslic. Některým provozovnám prostě stačí pokrýt náklady, něco vydělat a žádný velký lukrativní byznys z toho dělat nechtějí.

V Sokolově je možné dát si přímo v centru vepřovou se zelím a knedlíkem za 70 korun. Spolu s touto českou klasikou je tam i řada dalších za tuto cenu, jako je například vepřový, hovězí či segedínský guláš s knedlíkem, rajská, znojemská, cikánská hovězí pečeně a další. Vše opět za rovných 70 korun. A u stolů sedí staří i mladí s dětmi. Jde o jídelnu v obchodním domě Ural. Pultový prodej, kde jedete tácem a hlásíte obsluze, co vám má nandat. Na konci je pípa s nápoji a kasa. Prostředí několik desítek let stále stejné, ale podle návštěvnosti v době obědů stále stejně oblíbené.

"Chodím sem léta, když mám nějaké vyřizování ve městě. Za tuhle cenu se nikde jinde nenajíte," hlásí jeden ze seniorů, který si ke stolu nesl s velkým potěšením svíčkovou s knedlíkem. Podobný pultový prodej volí někteří ze strávníků i v jídelně Globus v krajském městě. I tam se dá s několika málo jídly vejít do stokoruny. Jde většinou o zhruba dvě až tři hlavní jídla, naposledy to byla bramborová kaše a holandský řízek nebo zapékané těstoviny po myslivecku. Je však třeba počítat s tím, že si připlatíte i za okurku ve sladkokyselém nálevu.

