Město Aš podalo na začátku srpna žádost o dotaci do výzvy Strategické projekty Karlovarského kraje Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST), a to na strategický projekt Vl:Aštovka. Jeho záměrem je ekonomicky pozvednout region a postupně transformovat ekonomiku, kterou ovlivnila těžba hnědého uhlí v kraji.

Vizualizace z projektu.

Cílem projektu je vybudování inovační infrastruktury, která pomůže nastartovat lokální ekonomiku a podpoří mikropodnikání, výrobu a služby s vysokou přidanou hodnotou. Do regionu by měl přilákat odborníky a zapojit je do tvorby hodnotového řetězce místních firem. Projekt cílí také na obyvatele regionu, a to prostřednictvím vzdělávacích programů zaměřených na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Zároveň se bude snažit zlepšit kvalitu života obyvatel v regionu, chce přilákat vzdělané a aktivní občany, změnit vnímání území Ašska a zamezit odchodu stávajících obyvatel.

„Jedná se o jeden ze strategických projektů v Karlovarském kraji, který by měl vést k rozvoji lokální ekonomiky Ašského výběžku. Podání žádosti do výzvy je zásadním krokem, avšak nejdůležitější bude vyjádření a hodnocení Státního fondu životního prostředí, který rozhodne, zda projekt splňuje požadavky strategického projektu a o finální výši finanční podpory. Termín pro přihlášení všech strategických projektů je do 31. 12. 2023,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje Patrik Pizinger.

Vl:Aštovka má stanoveny aktivity, které by měly vést k naplnění cílů. Mezi ně patří modernizace budovy Vl:Aštovky, vybudování coworkingového centra a pořízení zařízení a vybavení pro potřeby projektu. Další samostatnou aktivitou je vytvoření interaktivního portálu s veškerými informacemi o projektu. Obsahovat bude databázi expertů, ploch k pronájmu a informace o vzdělávacích aktivitách. Cílem podpory OPST je umožnit uhelným regionům řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady spojené se zelenou transformací a plněním klimatických cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, tak jak s nimi členské země EU souhlasily přijetím Zelené dohody pro Evropu. Program je financován z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci a vychází z Plánu spravedlivé územní transformace. Plán připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a jednotlivými kraji.