Město dalo stopku tranzitu. Žene náklaďáky na obchvat

Cheb - Kamiony nad 12 tun by již neměly projíždět Chebem. Začal totiž platit zákaz průjezdu těžkých náklaďáků městem. Ulevit se tak má především ulicím Evropská a 17. listopadu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Šimánek

„Dopravní značky zakazující tranzit nákladních vozidel nad 12 tun jsou již nainstalovány na všech příjezdových komunikacích do města, dálnicí D6 počínaje a místními komunikacemi konče,“ uvedl starosta Chebu Antonín Jalovec. „Pochopitelně to nebude znamenat, že těžké kamiony z Chebu zcela zmizí.“ Do města mohou zajíždět vozy, které zde nakládají nebo vykládají.

Výjimku mají tak kamiony firem, které mají v Chebu sídlo, případně ty, které do města jedou kvůli opravě či údržbě.

„Přesto věřím, že toto omezení přispěje k výraznému snížení dopravní zátěže na průjezdních komunikacích městem i všech negativních dopadů, jako je hluk, prach nebo nehodovost,“ podotkl starosta Antonín Jalovec.

Omezení průjezdu kamionů městem je možné proto, že díky severnímu obchvatu na Pomezí a předloni zprovozněnému jihovýchodnímu obchvatu na Svatý Kříž existují vhodné objízdné trasy. Právě na oba obchvaty Chebu by většina nákladní tranzitní dopravy měla být nyní směrována. „Chtěl bych poděkovat všem, díky kterým se zákaz průjezdu kamionů podařilo zrealizovat. S městem na tom spolupracovala Krajská správa a údržba silnic, tady bych chtěl vyzdvihnout především úsilí Martina Černíka, a Ředitelství silnic a dálnic. Potřebná rozhodnutí vydaly Ministerstvo dopravy, Krajský úřad Karlovarského kraje a Městský úřad Cheb po předchozích stanoviscích Ministerstva vnitra a Policie ČR. Přestože se vše podařilo dotáhnout do konce až nyní, poděkování si zaslouží i předchozí představitelé města a kraje,“ uvedl starosta.

A jak na úpravu reagují obyvatelé města?

„Je to jistě správné, že se začaly podnikat kroky k tomu, aby zde byl větší klid,“ řekla Anna Slavíková, která bydlí na Evropské ulici. „Všechny kamiony to odsud neodvede, ale věřím, že jich bude o dost méně.“

Vedení města i někteří oslovení obyvatelé nejpostiženějších ulic se shodují, že je nutné kontrolovat, zda řidiči zákaz dodržují.

„Bojím se, že si řidiči vždy najdou nějakou výmluvu, proč do Chebu museli. Když řeknou, že jedou něco vyložit v nějaké firmě, kdo jim dokáže, že to tak není? Třeba to ale vidím moc černě,“ podělil se o názor Pavel Červenka.