Starosta Waldssasenu Bernd Sommer ocenil její činnost těmito slovy. „Město Waldsassen děkuje paní Brabačové. Vždy na nás působila její vstřícnost, kompetentnost a neúnavná ochota pomáhat, která pro ni byla samozřejmostí. Když propagovala turistům Cheb, vždy upozorňovala na památky sousedního klášterního města Waldsassen. Nezapomenutelný je její projekt 950 tváří a osudů z Chebu, v němž byli o své vzpomínky požádáni i bývalí němečtí občané města. Vydáním dvojjazyčné knihy Cheb - Waldsassen v roce 2020 podpořila dobré sousedské vztahy. Evropské centrum historických krovů a tesařství vznikající v Chebu za spolupráce německých tesařských spolků je dalším z projektů, na kterých má významný podíl. Paní Brabačová je po celá léta mým spolehlivým partnerem,“ uvedl starosta Waldssasenu Bernd Sommer.

Letos si lidé na Vánoce za cukroví výrazně připlatí, kilo bude i za tisíc korun

Stříbrný čestný odznak byl udělený také Güntheru Jubovi. „Toto ocenění si pan Juba zasloužil už dávno. Město Cheb nás ale předběhlo, když jmenovalo Gűnthera Jubu Osobností roku v oblasti přeshraniční spolupráce a rozvoji česko-německých vztahů. Vy, pane Jubo a paní Brabačová jste společně dva nejdůležitější stavitelé mostů mezi našimi sousedními městy. Moc vám děkuji, a prosím, pokračujte v dobré práci,“ řekl Bernd Sommer na slavnostním oceňování významných osobností ve Waldssasenu.

Stříbrný čestný odznak obdržela také doktorka Annemarie Schramlová. Jako ortopedka již mnoho let pravidelně jezdí do Afriky, aby pomáhala místním při náročných ortopedických operacích. Byla za své mimořádné nasazení vyznamenána také německým Spolkovým křížem za zásluhy a bavorským Řádem za zásluhy. "Waldsassen je na vás velmi hrdý. Obdivujeme vaši sociální angažovanost,“ uvedl starosta Sommer.

Druhý starosta Karlheinz Hoyer předal poslední ocenění starostovi města Berndu Sommerovi, a to Zlatý čestný odznak. „Dvacet let jste šéfem našeho města. Na to, čeho jste za tu dobu pro Waldsassen dosáhl, můžete být opravdu pyšný. Za to vám dnes chceme poděkovat,“ řekl Karlheinz Hoyer.

O hudební doprovod se postaral ředitel waldssasenského chóru Andreas Sagstetter hrou na klavír, na housle zahrála Stefanie Heinrichová a na konstrabas Hermann Heinrich.