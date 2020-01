Málo místa na zaparkování mají řidiči v Chebu zejména na sídlištích.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Radka Doležalová

Parkovacích míst je ve všech městech po celé České republice akutní nedostatek. S takovým problémem se potýká i Cheb. V tomto městě mají řidiči už řadu let problém hlavně ve večerních hodinách zaparkovat, a to nejen na sídlištích. Řešením by tak mohl být parkovací dům. Bohužel míst, kde by se dal postavit, je velmi málo. „Většina míst, kde by se dal postavit, je bohužel v soukromých rukách. Město samo nemá pozemek, kde by mohlo takový dům postavit. Nejnadějnější se tak jeví představa parkovacího domu u obchodu Norma v centru města. Máme na něj zpracovanou i první předběžnou studii. Ale nemám k dispozici zatím žádná konkrétní čísla. Nicméně musím říct, že majitel pozemku je parkovacímu domu nakloněn a jednal s námi velice vstřícně,“ sdělil chebský starosta Antonín Jalovec.