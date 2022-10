„Nyní nás čeká realizace naučné Františkovy stezky. Jedná se o zábavně interaktivní formu františkolázeňské historie. Děti se tak budou procházet po různých stanovištích, které budou rozmístěny po městě. Tato stezka bude stálá. Trochu jsme se inspirovali Ježíškovou stezkou na Božím Daru, takže děti si splní různé úkoly a celá trasa bude končit v muzeu, kde si malí návštěvníci vyzvednou zajímavou odměnu. Například jeden z úkolů se bude týkat našeho Františka. V otázkách se vyskytne i nejstarší lázeňský dům, zároveň se v mohou objevit otázky týkající se léčivých pramenů, ale třeba by tam mohla být i synagoga, která byla zbouraná, a podobně, zkrátka vše, co je pro Františkovy Lázně typické. Myslím si, že by to mohlo být pro děti přínosné a zábavné. Takto by se mohly nenásilnou formou dozvědět více o naší historii,“ vysvětluje.

Muzeum stále pokračuje i ve spolupráci s Destinační a informační agenturou Františkovy Lázně. „Čeká nás instalace výstavy, která se týká toho, že jsou Františkovy Lázně v UNESCO. A zároveň budeme představovat ostatní partnery celého uskupení The Great Spa Towns of Europe,“ pokračuje.

Součástí akcí budou i Vánoce v muzeu. „Přejeme si je udělat v rodinném duchu. Chceme přichystat drobné vánoční pohoštění a navodit příjemnou atmosféru Vánoc, do toho různorodou výzdobu po expozicích. Pokud se vše podaří, tak bych chtěl na ten den naplánovat vernisáž zcela nové výstavy, která se bude dotýkat tehdejších celebrit. Jedná se o fotografie osobností, které kdy Františkovy Lázně navštívily, konkrétně se bude jednat o hvězdy stříbrného plátna z dvacátých, třicátých let,“ uvádí ředitel.

Nejbližší akcí, na kterou se mohou rodiny s dětmi těšit je Halloween na Soosu, který proběhne 29. října. „Dle mého názoru to bude pěkná rodinná podívaná. Jednak tam budou různé tvůrčí dílničky pro děti, malování na obličej, soutěž o nejstrašidelnější masku. Po setmění dojde i na stezku odvahy, která bude vést naučnou stezkou, a když ji děti zvládnou, nazpět je odveze pekelný vláček. Na místě si mohou návštěvníci opéct i buřty, takže nás čeká příjemně tajemné odpoledne a podvečer, kde představíme jak záchrannou stanici zvířátek, tak i transparentní účet,“ usmívá se.

Živo bude i na Hradě Seeberg. „22. října nás čeká Svatohubertská jízda, myslivecká slavnost a poté se na hradě budou připravovat speciální vánoční prohlídky. Do budoucna pokračujeme stále s Kulturní cestou fojtů 3, takže pokud vše půjde podle plánu, tak díky přeshraniční spolupráci vznikne na Seebergu konferenční centrum a zároveň stálá expozice a několik dalších putovních výstav, takže i to by bylo skvělé oživení hradu. Aktivit je a bude dost. A my všichni se na to moc těšíme,“ dodává ředitel Městského muzea Františkovy Lázně Aleš Česal.