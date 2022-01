"Zákon umožňuje, aby si strážníci v kraji navzájem vypomáhali. Pokud to zastupitelstva jednotlivých měst schválí, jsme připraveni v letošním roce uzavřít veřejnoprávní smlouvy s tím, že bychom si půjčovali strážníky na velké akce," potvrdil velitel městské policie Sokolov Petr Kubis. Zároveň by podle něho Sokolov recipročně vypůjčil své strážníky městům, která by na dohodu přistoupila.

Ujišťuje, že by nesměl být narušen standardní výkon služby strážníků v žádném městě.

Za pozitivní považuje rozhodnutí sokolovských zastupitelů navýšit rozpočet pro městskou policii. „Díky tomu bude možné zaměstnat dva strážníky navíc," uvedl. Strážníci mohou počítat také s modernizací vozového parku a dalšího vybavení pro výkon služby.

Městská policie proto vyhlásila výběrové řízení na pozice strážník, nebo strážník - psovod, hledá do svého týmu další dva kolegy. Zároveň si chce ve svých řadách ponechat osm asistentů prevence kriminality, kteří se osvědčili zejména v sociálně vyloučených lokalitách. Minulý rok byli placeni z dotací ministerstva vnitra a úřadu práce. Letos už může Sokolov žádat o dotaci na asistenty jen z úřadu práce a čeká, zda uspěje či nikoliv. Prozatím je město platí ze svého.

Přestože nemají prakticky žádné pravomoci, zmírňují podle vedení města například napětí mezi romskými starousedlíky a přistěhovalci z řad Romů, kteří dělají problémy. Chodí také na úřad práce, do nemocnice a zejména do problémových lokalit. Dojdou i do rodin, jejichž dítě opakovaně nepřijde bez omluvy do školy. Jsou spojovacím mostem mezi lidmi ze sociálně vyloučeného prostředí a městem. Strážníci si jejich pomoc pochvalují již zhruba třináct let.