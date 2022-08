„Hledal jsem nové prostory, které by byly svou koncepcí typické pro bistro. Když jsem objevil místo k pronajmutí v Palackého ulici po bývalé vinárně Hrozen, úplně mě nadchlo. Řekl jsem si, že si tu musím otevřít restauraci, protože by byla škoda tyto krásné prostory více nevyužít. Kromě posezení v restauraci budou moci lidé sedět i ve sklepních prostorech, kde bychom rádi každých 14 dní připravovali nějaké zajímavé akce s degustačními menu a párovanými víny. Nabízet budeme latinskoamerická a italská vína a protože jsme v Plzni, tak samozřejmě i pivo. Vařit chceme převážně mexická a argentinská jídla, ale i česká,“ vypráví Petr Smazal alias Mad BBQ, kterého si lidé snadno zapamatují díky vousům a klobouku, jenž je s ním neodmyslitelně spjatý.

Na mexickou kuchyni nejsou podle něj Češi zatím stále naučení, což by rád změnil. „Mexická a obecně latinskoamerická kuchyně není v Česku zatím ještě tolik rozjetá a moc tu nefrčí. Lidé ji sice rádi ochutnávají, ale jen jednou za čas. Není to zatím bohužel o tom, že by chodili denně na ‚mexiko‘, což je velká škoda," říká dále podnikatel.

Ve své nové restauraci chce podávat hodně barevná a cenově dostupná jídla. „K obědu bude na výběr ze tří jídel, dvou masových a jednoho bezmasého. Chceme je nabízet do 150 korun. Oblíbené mexické tacos hodláme určitě také připravovat, ale protože to bude klasická restaurace, nebude to postavené jen na jídlech s sebou, jako tomu teď je v našem bistru. Proto chceme vařit i tradiční česká jídla, které lidé stále nejčastěji vyhledávají. Určitě tam chci připravovat můj oblíbený salát z paprik s chilli olejem, který je vyroben ze silných mexických papriček. Podávat se bude s krémovým sýrem. To je za mě skvělé, lehké jídlo, které se dobře jí," uvádí Smazal.

Vařit ho podle svých slov baví v současné době také peruánské jídlo. „Dávám do něj grilované maso a hodně brambor, které jsou zalité omáčkou. V Peru umí dělat skvělou omáčku na brambory – vypadá jako holandská, ale je ze žlutých chilli papriček, které nepálí, a je naprosto geniální, brambory už v podstatě ani jinak nejím. Takové jídlo bychom do budoucna určitě rádi nabízeli zákazníkům. Snažím se neustále hledat nové recepty, abych nejedl dokola ta samá jídla. Tradiční mexické pouliční jídlo tacos je samozřejmě skvělé, ale musím říct, že už jsem se ho za ta léta, co ho připravuji, docela přejedl. Třeba al pastor (tacos al pastor, vyrobený z grilovaného vepřového masa, pozn. red.) jsem jedl už tolikrát, že už jsem ho musel přestat jíst úplně,“ dodává se smíchem.

Poslední dobou jsou jeho nejoblíbenějším jídlem papriky pečené na ohni. „Papriky spálím do černa, oloupu je a pak mám na výběr z několika variant, co z nich připravím. Obvykle z nich dělám různé čalamády, nejčastěji poctivý ajvar,“ říká.

Novou restauraci by rád otevřel letos na podzim. „Pracujeme na tom, aby se všechno stihlo. Měl by tam být i malý krámek, kde si budou moci zákazníci zakoupit klobásy, kávu a různé mexické suroviny. V současné době ještě řešíme problém s personálem, kterého je dnes v celé gastronomii tragický nedostatek,“ popisuje svoje představy.

Bistro Taquerie ve Veleslavínově ulici si otevřel na konci minulého roku. Kromě autentických mexických tacos tu nabízí také argentinský choripán. S přípravou jídla mu v bistru pomáhá kamarád František Šimánek, který s ním pracoval už v Madově masně na plzeňské Doubravce. Ta však zkrachovala.

„Kvůli řeznictví jsem se hodně zadlužil. Zavřeli jsme ho v prosinci a poté jsem čirou náhodou na sociálních sítích narazil na volné prostory ve Veleslavínce, kde bych mohl začít vařit. Bylo to velké štěstí, jinak bysme asi s kamarádem museli na pracák (smích). Kromě víkendů, kdy točíme na Youtube pořad Mad BBQ, jsme v bistru denně. Veškeré salsy a omáčky máme domácí, žádné polotovary v našem podniku lidé nenajdou,“ pokračuje Smazal.

Na Latinskou Ameriku a její kuchyni obrátil svoji pozornost poté, co mu na jaře 2020 zemřel v pouhých 23 dnech jeho prvorozený syn Samuel. „Začali jsme se se ženou více zajímat o přístup ke smrti v Latinské Americe. Jednou za rok na jejich „den mrtvých“ mají tamní obyvatelé možnost pozvat své blízké zpět na zem, což se mi zalíbilo. Začal jsem hodně studovat jejich kulturu a poté právě i vaření,“ vysvětluje Smazal.