V Chebu je podnikatelské centrum novinkou s velkým potenciálem. „Podnikatelský inkubátor v Chebu je nově postaven. Zatím nemá žádnou historii, ale jeho umístění je výhodné i díky poloze, protože se nachází v centru města blízko náměstí, lidi tady mají možnost v klidu zaparkovat. Chceme navazovat na Karlovy Vary a Ostrov a podporovat podnikatele v jejich vizích, snech a hlavně uskutečňování plánů,“ doplňuje Haak.

Cheb zve na veřejné projednání, chátrající kulturní dům se promění k nepoznání

Noví nájemníci budovy ocení zateplení podle nejnovějších norem, které jim ušetří peníze. „Všechny prostory jsou vybavené vzduchotechnikou s rekuperací a využitím odpadního tepla. To spočívá v tom, že při lidském dýchání se zbytkové teplo využívá pro další vytápění. Tato složka se navíc obohacena o kyslík. Naše budova je celkově zateplená, což je oproti starým zástavbám výhoda ve zmiňovaném šetření energie. Budovu je možno vytápět třemi způsoby, a to vzduchotechnikou, klimatizací, nebo plynovým vytápěním. To vše je pro naše klienty úsporný balíček, který v této turbulentní době určitě uvítají,“ vysvětluje výkonná asistentka jednatele Kateřina Volena s tím, že nájemné se pohybuje od 150 korun za m2. „Ceny energií máme zafixovány do roku 2025 o 80 procent níže než je aktuální tržní cena,“ informuje.

Na své podnikatelské začátky vzpomíná i Jakub Dušek z Chebu, který se v minulosti věnoval finančním službám a nyní si s podnikáním dává pauzu, protože prvotní kapitál do podnikání ho na nějakou dobu odradil, ale nyní se chce vrátit zpět k tomu, co ho baví a přeje si opět dělat sám na sebe. „V době zhruba před pěti lety jsem začínal jako finanční poradce. Nemůžu říct, že by se mi nedařilo, ale do svého podnikání jsem šel bez rozmyslu a po hlavě. I když jsem klienty měl, tak začátky a vytvoření si klientely bylo náročné. Chtěl jsem mít reprezentativní prostředí pro setkávání, ale v té době jsem platil opravdu velké nájemné, nechtěl jsem ale dělat z domova a setkávat se s lidmi jen po kavárnách. Nyní jsem se trochu stáhl a dělám v jedné bance, ale už vím, jak věci udělat jinak a lépe. Proto jsem moc rád za příležitost, kterou nabízí pro začínající podnikatele budova podnikatelského inkubátoru. Myslím, že je to krok vpřed," uvádí.

Při rezervaci třech a více kanceláří mají nájemci o 50 procent nižší nájem po dobu jednoho roku. „Budova má 2400 m2, ve které jsou nové kanceláře, konferenční místnosti, na každém patře je jak kuchyňka, tak i relaxační zóna. Naši klienti také ocení rychlostí internet, klimatizaci, datové sítě v každé kanceláři. V případě zájmu si mohou lidé zamluvit i přednáškovou místnost, která skýtá 50 míst. Už nyní se těšíme nejen na nové zájemce o kanceláře, ale především na to, až v Chebu vytvoříme funkční podnikatelské centrum plné nadějných a začínajících podnikatelů, ale i zkušených matadorů v podnikatelské sféře, kteří v Chebu vytvoří inspirativní místo, které bude navštěvovat parta nadšenců, a jež budou posouvat podnikatelskou sféru vpřed i v nevšedních oborech. Chceme, aby se v Karlovarském kraji lidem nejen dobře žilo, ale také pracovalo a měli dostatek možností ke svému uplatnění a dostatek důvodů zde zůstat a tvořit s námi,“ uzavírá Kateřina Volena.