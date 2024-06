Město Cheb zavádí od 1. července 2024 nové možnosti využití městské hromadné dopravy pro obyvatele okrajových částí města, které dosud nebyly městskými linkami obsluhovány. Cestující nyní mohou využívat vybrané linky veřejné linkové dopravy provozované Dopravním podnikem Karlovy Vary, za podmínek stanovených městským tarifem.

Foto: Město Cheb | Foto: Deník/VLP Externista

Týká se to například linek jezdící přes Libou, Hazlov, Poustku u Františkových Lázní nebo Vojtanov.

Tato změna se týká cestujících, kteří mají na Chebské kartě nebo jiném akceptovaném čipovém nosiči (Karlovarská karta, Plzeňská karta, Marjánka, IN karta Českých drah) nahranou část tarifu chebské MHD. To zahrnuje časové jízdné pro kategorie: dospělý, dítě 6 – 15 let, student 15 – 26 let, důchodce do 65 let, důchodce nad 65 let, držitele Zlaté medaile prof. MUDr. Jana Jánského, držitele průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce a psa.

Podrobnější informace jsou k nalezení na webu města nebo dopravního podniku.