Proč jste se rozhodla jít do známé soutěže a kdo vás přihlásil?

Zpívám od mala, miluji zpěv. Do samotné soutěže jsem se přihlásila sama.

Prozraďte nám, jak to probíhá?

Vyplnila jsem přihlášku do soutěže Česko Slovensko má talent. Poté si mě pozvali na jakýsi předcasting do Plzně, tak jsem se sbalila a jela, sama. V západočeské metropoli nás byla zhruba stovka a strávili jsme tam celý den. Poté vybrali lidi, kteří mohli jet do Bratislavy do Incheby před televizní kamery a známou porotu. No, to bylo v takový škole, to bylo jenom takový předcasting.

Co jste zpívala a kdy vám řekli, že jedete na Slovensko?

V Plzni i Bratislavě jsem zpívala píseň Boky jako skříň od Ewy Farné. Zhruba měsíc po plzeňském vystoupení mi volali, že postupuji do Bratislavy. Měla jsem velkou radost, byla jsem šťastná, protože postoupit tam chtěl každý. Já si říkala, zkusím to, jdu do toho, to bylo hlavní. Pak jsem jen čekala a vyšlo to. Že to nakonec vyšlo i v Bratislavě, je úplně super. Vyrazila jsem 19. června vlakem, opět sama, a rovnou si zabukovala hotel, protože jsem čekala, že to bude dlouhé. A bylo.

Jak to probíhá v zákulisí?

Dlouhé čekání. Já osobně jsem čekala 18 hodin a pak jsem šla na pódium. Musíte ze sebe vyždímat poslední zbytky sil a dát do toho všechno. V zákulisí sledujete ostatní na obrazovce, povídáte si se soutěžícími, nebo jsem zpívala s jedním klukem, co se také nudil. Něco sníte, pijete a čekáte. Také se mi stal takový menší trapas, když jsem hledala záchod a vlezla omylem do šatny Leoše Mareše. Naštěstí tam on osobně nebyl.

Vystoupení v Plzni a Bratislavě je asi velký rozdíl. Co říkali na písničku Boky jako skříň?

Obrovský. V Plzni to bylo v nějaké škole. V Bratislavě jede vše naostro, všude kamery, lidi, kteří umí to či ono, známí porotci, moderátoři a tak dále. Píseň Boky jako skříň jsem si vybrala, protože je jednoduchá. A v jednoduchosti je krása. Tohle mi sedí. Po odzpívání mi všichni porotci řekli, že mě posouvají dál. Pamatuji si pětkrát ano, ale co konkrétně mi říkali, nevím. Člověk má nával adrenalinu, je plný očekávání a vnímá jen to, zda uspěl, či nikoliv. Co říkali, na to se musím podívat až v televizi. Před vystoupením jsem si na nervozitu chtěla dát panáka, ale nakonec jsem od toho upustila.

Co teď bude následovat a s čím v talentu vystoupíte?

V dalším kole následuje takzvaný velký třesk a vyberou se další postupující či další, kdo končí. Ozvou se mi někdy v říjnu. Vystoupím s vlastní tvorbou, kdy zazpívám o svém tátovi, který už bohužel není mezi námi. Takže budu zase zpívat. Kdysi jsem hrála na kytaru, na klávesy, na flétnu. Děda hrál na basu, takže asi nějaké hudební geny tam jsou.

Plánujete soutěž vyhrát?

Každý by chtěl vyhrát. Ale mně potěšil i tento zatím poslední postup a hlavně to hodnocení, kdy všech pět porotců řeklo ano, což je skvělé. Co říkali, to si poslechnu až v televizi v klidu doma. Na další kolo, opět do Bratislavy, se mnou vyrazí i rodina, která mě jede podpořit a fandit. Rodině díky také za to, že mě vedla k lásce k hudbě, zpěvu a podporovala mě. Babičky mi také pomáhaly, když jsem jela na casting i soutěž. Jsem totiž na mateřské dovolené.

Co říkají na vystoupení vaše malé dcerky?

Mám dvě holčičky, dvouletou a pětiletou. V televizi mě poprvé uvidí v pátek 27. září večer. Ale už dnes mi ta starší říká, ať radši nezpívám. (smích)