„Dokončujeme obnovu všech střech na našich panelových domech, je jich celkem sedm. Letos za to utratíme jeden a půl milionu korun a v příštím roce plánujeme dodělat poslední střechu. Na tyto opravy jsme získali dotaci z Karlovarského kraje. Částka, kterou nám kraj ročně přispěje na jednu střechu je dvě stě tisíc korun, to znamená, že i když budeme jako obec investovat jeden a půl milión korun, tak dostaneme oněch dvě stě tisíc korun. Zbytek si budeme muset vzít z vlastních peněz,“ říká starosta Josef Hrdý.

Paneláky jsou podle něho v Milhostově velké téma. „Snažil jsem se sehnat dotace na vytápění panelových domů, protože už je to také potřeba, ale bohužel jsme velikostně taková obec, že na ně nedosahujeme. Řadíme se do takové nejhorší velikosti, nejsme ani malá, ani velká obec, a když jsem si nechával zpracovat audit, aby mi řekli, jaké jsou možnosti nějakou dotaci získat, tak mi řekli, že bohužel zateplení panelových domů, které už jsou staršího data neodpovídají tomu, abychom jakoukoliv dotaci získali. Vzhledem k tomu, že s tím topením problém bude, tak pravděpodobně budeme realizovat nějaký projekt ke konci zimního období nebo příští léto. Týkat se bude rekonstrukce elektrických svodů v panelácích, kde bychom při nejhorším topili elektrikou. Je to sice nákladnější, ale asi nám nic v tuto chvíli nezbude vzhledem k tomu, v jakém stavu ty domy jsou,“ dodává.

Obec trápí ale také vysloužilá kanalizace. „Další záležitost, kterou řešíme je oprava kanalizace, takže následující investice nás čekají možná tento rok, příští ale už určitě. To vnímáme jako neodkladnou záležitost. Bude také nutné pořídit čistírnu odpadních vod pro naše panelové domy. Máme totiž okolo padesáti bytů, k nim potřebujeme udělat nějakou obnovu současného kanalizačního vedení plus čističku, jenž by odpovídala normám, abychom se vyhnuli nějakým problémům se zákonem. Tady je pro mě realizace sice otazníkem, můžu to ale odhadnout přibližně na jeden a půl milionů až dva miliony korun příští rok," sděluje.

„V letošním roce také určitě chceme koupit malotraktůrek pro obec, protože tady v současné době fungovala varina, což je na dnešní dobu nedostačující. Tak pořídíme traktůrek řádově v hodnotě sedmi set tisíc korun. Samozřejmě počítáme s dalším příslušenstvím, které budeme potřebovat, a to bychom mohli říct, že srovná hodnotu toho traktoru. Dnes co jedno příslušenství, to například šedesát tisíc korun, takže to není úplně laciná legrace,“ vysvětluje.

Starosta by byl rád, kdyby se podařilo někoho sehnat na dodělání kulturního domu. Musí se tam dokončit rekonstrukce, a to za dvě stě až tři sta tisíc korun.