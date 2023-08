Sběratelé panenek i starožitných hraček z Klatovska, Domažlicka a Tachovska připravují výstavu v Mariánských Lázních v Lesním mlýně. K vidění budou tři stovky exponátů různého stáří, mezi nimi i originál postavičky prvorepublikové Pepiny Rejholcové a také baby box, kam mohou návštěvníci odložit své už nepotřebné panenky.

Milovníci panenek chystají v Mariánských Lázních výstavu, připraví i baby box. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Třetí v pořadí je připravovaná výstava, která návštěvníky přenese do období dávno minulého a mnozí tak mohou zavzpomínat na své dětství. Volba pro letošní výstavu padla na lázeňské město do netradičních prostorů Lesního mlýna. „V předchozích letech jsme svoji sběratelskou činnost prezentovali v Rokycanech, v Příbrami a letos v lázeňském městě, ke kterému máme i osobní vazby, a kde jsme našli i odpovídající prostory pro naši velkou společnou výstavu,“ říká Jarmila Straková a dodává, že výstavu pořádá zapsaný spolek Milovníci panenek, který vznikl na jaře roku 2021. „Setkali jsme se s nesmírně vstřícným jednáním manželů Kučeravých, vlastníků Lesního mlýna, a proto se letos bude výstava konat v tamní v oranžerii.“

Milovníci panenek chtějí ukázat jeden z méně tradičních oborů sběratelství, tedy sbírání panenek, kočárků a doplňků k nim. „K vidění budou nejen hračky starožitné, ale také takzvané retro, u kterých návštěvníci, podle našich zkušeností, nejvíc vzpomínají na dětství a hledají tu svou panenku, se kterou si hráli,“ vypráví sběratelka a láká, že k vidění budu i opravdové rarity, jako je originál postavičky prvorepublikové Pepiny Rejholcové a další zajímavosti. „Panenek bude hodně, počítáme orientačně s číslem kolem tři sta, ale vše záleží i na možnostech výstavního prostoru a také budeme bojovat s časem na instalaci.“

Podle možností vystavovatelé chtějí na místě nabídnout i poradenskou činnost ohledně oprav. „Instalován bude i náš baby box pro opuštěné či nepotřebné panenky a jejich díly, které mohou návštěvníci tímto způsobem darovat a tím zachránit. My se následně pokusíme vrátit zpět do života a poskytneme jim prostor v našich sbírkách,“ dodává Jarmila Straková.

Výstava se koná od pátku 18. srpna do neděle 20. srpna. V pátek od 10 do 17 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 15 hodin. Připravena bude i tombola.