Ministr Ťok: Karlovarská dálnice D6 bude bez poplatku

Karlovarský kraj - Ministerstvo dopravy ukončilo připomínkové řízení k vyhlášce, která určuje znepoplatněné úseky dálniční sítě. Ve hře byla i karlovarská D6. Zeptali jsme se ministra dopravy Dana Ťoka, jak to dopadlo? Dobře! Na karlovarské části dálnice D6 budeme jezdit bez poplatku!

Ministr dopravy Dan Ťok přišel s dobrou zprávou pro motoristy v regionu.Foto: Foto Deník Jan Buriánek

"Už od počátku jsem říkal, že nehledám důvody, proč to nejde, ale naopak argumenty, jak by to šlo, aniž bychom tím narušili jednotný přístup ke zpoplatnění dálniční sítě. Nyní mám pro lidi dobrou zprávu, rozhodl jsem, že karlovarskou část D6 vyjmeme ze zpoplatnění. Od příštího roku budou tedy moci lidé jezdit mezi Karlovými Vary a Chebem bez dálniční známky," uvedl ministr Ťok.

Co Vás přesvědčilo?

My jsme k znepoplatňování přistoupili už v minulém roce a začali s úseky, které slouží jako obchvaty velkých měst, nebo přes ně vedou silnice prvních tříd. Za loňský a letošní rok jsme vyjmuli ze zpoplatnění 145 kilometrů. Panovala k tomu značná nedůvěra, byly obavy z poklesu prodeje a výnosů z dálničních známek, ale to se nepotvrdilo. Naopak, známek se prodalo letos víc než loni, a tak jsem se rozhodl vyjít lidem vstříc i na dalších úsecích.

Původně jste navrhoval vyjmout obchvat Sokolova, nakonec je to celá dálnice na území našeho kraje. Proč?

Obchvat Sokola v délce zhruba deseti kilometrů byl logickým krokem, který by ale způsobil řadu dalších potíží. Zůstal by zpoplatněn pětikilometrový úsek mezi Sokolovem a Karlovými Vary a šestnáctikilometrový mezi Sokolovem a Chebem. Řidiče by to mátlo a ve výsledku by dálnici objížděli ještě víc než dnes. Ještě horší to pak může být u návštěvníků kraje, kteří se jen stěží budou ve zpoplatněných úsecích orientovat.

Našli jste i další odlišnosti od ostatních krajů?

Je jich celá řada. Šestka tady vede původní trasou silnice I/6 a její přestavbou na dálnici lidé ztratili možnost rychlého a nezpoplatněného spojení na krátké vzdálenosti. To je situace, která nemá ve srovnatelné míře obdobu v celé republice. Dálnice nenavazuje na zbytek dálniční sítě a vede takříkajíc odnikud nikam, což také není obvyklé. Vyjmutí karlovarské D6 ze zpoplatnění jsem pečlivě zvažoval a vyšlo mi, že ta situace je opravdu ojedinělá.

Znepoplatnění D6 požadovala i hejtmanka Jana Vildumetzová. Bylo to pro Vás důležité.

Stanovisko kraje určitě hrálo významnou roli, ale ne jedinou. Hodně jsem teď jezdil po Karlovarském kraji a mluvil se spoustou obyčejných lidí, které to štve. Svolali jsme kvůli tomu dokonce jednání se starosty a slyšeli od nich, jak moc to komplikuje život. Lidé dálnici objíždějí nejen při cestě do zaměstnání, ale i cestou k lékaři nebo do nemocnice. Na okreskách se zvýšil provoz, dusí to lidi a vlastně i podnikání a cestovní ruch.

A není to jen předvolební gesto?

Pokud bychom vyhověli pouze Karlovarskému kraji, pak možná, ale my jsme vyhověli i požadavkům Jihočeského a Zlínského kraje. Jde o přístup. Já dlouhodobě usiluji o to, aby dálnice sloužily bez poplatku pro lokální osobní dopravu, abychom tak vyšli vstříc řidičům, pomohli postiženým obcím, kudy se dálnice objíždějí, snížili s tím spojenou nehodovost a dálnice tak lépe využili, než doposud.