Zemědělci na Chebsku se ve středu 20. března připojili k protestům, které probíhaly po celé České republice. Vyrazili z obce Klest směrem na hraniční přechod Pomezí, kde se otočili a pokračovali přímo do Chebu. Zhruba 25 strojů jelo přímo do města na nejrušnější křižovatky, aby ještě více zdůraznili svůj protest. Na hlavním tahu se tvořily kolony, ale zemědělská technika mezi sebou nechávala rozestupy tak, aby je mohli ostatní předjet. Problémy tak měla jen většina kamionů. Řada těch jedoucích v protisměru ale dávala troubením najevo svou podporu zemědělcům.

"Dnes zvyšujeme tlak na vládu tím, že začínáme ukazovat naši techniku občanům ve městech, aby viděli, jak to vypadá. Nebudeme se nikde otáčet, nebudeme nikde zastavovat ani dělat žádné potíže. Kolona pětadvaceti zemědělských strojů projede třemi kruhovými objezdy v Chebu a to samo o sobě způsobí potíže. Informovali jsme dopravní policii. Nepotřebujeme žádnou výjimku, protože jedou pouze stroje, které mají právo jezdit po silnicích první třídy, a pojedeme rychlostí 15 až 20 km/h, aby všichni měli čas si přečíst, co na našich strojích je a za co vlastně dnes bojujeme. Bojujeme za sebe, ale i za české občany, aby měli kvalitní české potraviny, aby věděli, co jedí, a aby podporovali své zemědělce, a ne zemědělce ze Španělska, Tuniska, Ameriky nebo Číny," říká koordinátor akce a jeden ze statkářů Jiří Vacek.,

Zároveň upozorňuje na to, že zemědělci jsou uprostřed jarních prací. Dá se tak říci, že přijeli z poli a farem, a po protestu se vrátí ke své práci.

"Vážnost situace je taková, že přerušíme práci, což nám bude narušovat agrotechnické lhůty. V zemědělství jsou čas a počasí rozhodující. To, co dnes neuděláme, už nedohoníme. Přesto jdeme protestovat, protože pokud to neuděláme a vláda nezasáhne nejpozději do pátého června, letošní rok bude ztracený. A možná bude ztracena jedna generace zemědělských podniků a transformace půjde přesně opačným směrem, než vládní činitelé tvrdí. Pokud se nepodaří podpořit sedláky ve střední a malé podnikatelské vrstvě, za pět let zde budou pouze korporace a podniky nad deset tisíc hektarů," konstatuje Vacek.

Zároveň ukazuje dopis od ministra zemědělství Marka Výborného. "Ministr Výborný před posledním protestem poslal dopis všem sedlákům, kteří dostávají dotace. Mám ten dopis tady přede mnou a odpovím mu na něj po této demonstraci, protože v něm je spousta věcí, kde si sám sobě na první i druhé stránce zásadně odporuje. Ale jednu důležitou věc bych chtěl zmínit především. Pan ministr na konci dopisu píše, že přeje vše dobré a klidný a úspěšný začátek zemědělského roku, a to psal 10. března 2024. Chtěl bych mu vzkázat, že ministr zemědělství by měl vědět, i když tam není dlouho, že zemědělský rok začíná prvního října, protože na podzim se seje a v červenci a srpnu se sklízí. Zemědělský rok není kalendářní rok, takže ten zemědělský rok už je ve své polovině. Od začátku je totálně zpackaný. Nevím, co si přeje. Měl by raději sbalit tašku a notýsek a odejít někam jinam, než sedět na ministerstvu zemědělství, když neví tuto základní věc," myslí si Vacek.

Zdroj: Cichocki Roman

Od posledního protestu zhruba před měsícem se podle zemědělců změnilo pouze to, že ministr zemědělství v dopise a poté veřejně několikrát zopakoval a slíbil, že v roce 2024 pošle zemědělcům dvě miliardy. Zemědělci to chtějí černé na bílém. Dále by rádi věděli, jestli to bude na hektar, na farmu nebo na obličej. A dokud tyto peníze nezačnou chodit, tak tomu nevěří. "Už jen z toho dopisu je zcela jasné, že pan ministr, jeho poradci a lidé, kteří s ním ten dopis psali, jsou naprosto nekvalifikovaní amatéři," uzavřel Vacek.