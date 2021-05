Na letošní sezonu se rozhodli v jedné z nejnavštěvovanějších atrakcí Karlovarského kraje připravit další novinku. Novým lákadlem budou další zvířecí posily, přibudou ke kobylkám nejmenšího plemene koní na světě.

„Novými obyvateli našeho parku budou zakrslé holandské kozičky,“ informoval jednatel parku Tomáš Slifka. „Jedná se o trpasličí plemeno kozy domácí, které pochází z Kamerunu. Do Evropy se rozšířilo z Nizozemska.“ Díky své mírumilovné povaze si holandské kozy získaly obrovskou popularitu především mezi dětmi. „Výška koziček se pohybuje v rozmezí od pětačtyřiceti do pětapadesáti centimetrů, u kozlíků pak od padesáti do šedesáti centimetrů,“ uvedl.

Kozy se stanou dalším dílkem zapadajícím do plánu parku Boheminium, což je vytvoření minizoo z miniaturních plemen hospodářských zvířat. „Věříme, že se u nás stádečko zabydlí stejně jako naše koňské holky,“ dodal jednatel.