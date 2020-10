Ten je nejen novým senátorem, ale také místostarostou a vysokoškolským pedagogem. V senátních volbách kandidoval za STAN. V budoucnu se chce například zasadit o to, aby se nepřehlížely obce a města v příhraničí.

Vyhrál jste druhé kolo senátních voleb, jaké jsou vaše pocity?

Určitě bych chtěl všem lidem, kteří mě svým hlasem podpořili, poděkovat. Ani jsem nečekal, že zvítězím s takovým náskokem oproti mé protikandidátce. Překvapila mě akorát nízká účast u voleb. I když v našem regionu obecně chodí k volbám méně lidí, tak že jich bude tak málo, jsem nečekal.

Ještě je na to brzy, ale čemu byste se chtěl po usednutí na senátní trůn věnovat?

V Senátu bych chtěl prosazovat návrhy prospěšné pro život lidí v našem příhraničí, a naopak bránit těm, které mohou regionální rozvoj brzdit. Mé priority leží především v oblasti financování obcí a v oblasti školství. A hlavně je důležité zmínit, že se budu snažit v rámci možností Senátu. Překvapilo mě, co moji kolegové v senátních volbách pro první kolo naslibovali. Že chtějí opravit silnice v obci, že chtějí vybudovat lékárnu a podobné, to mě překvapilo. Takové věci mohou zařídit pouze místní politici, ale ne Senátor., Hlavním úkolem Senátu je kontrola nových zákonů, které navrhuje Poslanecká sněmovna. Já mohu ze své senátorské pozice pohlídat to, aby se nezapomnělo na regionální problémy a aby se na příhraniční okresy myslelo i v Praze.

Můžete být konkrétnější?

Chtěl bych se postarat o to, aby se nestávalo, že by se při schvalování norem snižovaly příspěvky menším obcím, aby tam nebyly normy, které by mohly způsobit eliminaci malých škola malých obcí. Jsem přesvědčen, že je potřebné udržet a rozvíjet systém školství od mateřských a základních škol i v menších obcích, mít vyváženou strukturu středních škol, a nabízet i vysokoškolská studia na území regionu. Nejsem přítel klientelisticky rozdělovaných státních dotací. Místo toho podporuji výrazně vyšší příděly financí od státu přímo všem obcím, které si samy rozhodnou, jak je nejlépe na svém území proinvestovat. Mám velký zájem na tom, aby se příhraniční regiony rozvíjely a neodcházely z nich lidé pryč.

Překvapilo vás během senátní kampaně něco?

Popravdě mě nemělo moc, co překvapit, protože o senátorský post jsem soupeřil poprvé. Dovolím si říct, že beru pozitivně, že jsem ze strany mých protikandidátů nezaznamenal žádné protiútoky. Myslím, že jsme všichni vystupovali korektně a nikdo se nesnažil na toho druhého házet špínu, to beru jako pozitivní zkušenost. Protikandidáti byli féroví.

Přesto se během vaší kampaně na sociálních sítích rozhořela debata například o tom, že jste promluvil s předsedou Panevropské unie, s Berndem Posseltem.

Ano, takové ataky jsem zaznamenal. Někdo si celou věc převrátil podle svého a udělal ze mě podporovatele zrušení Benešových dekretů. S tím absolutně nesouhlasím a je to neologické. Kdyby si lidé před tím, než rozpoutali tu nesmyslnou diskuzi, zjistili, co to Panevropská unie opravdu je, nikdy by z toho taková kauza nevznikla. Právě předseda Panevropské unie se už před několika lety zasloužil o to, že právě záležitost Benešových dekretů ze stanov Sudetoněmeckého krajanského sdružení úplně vypadla. A že dnes oficiálně ve stanovách tohoto sdružení nemají požadavek na navrácení majetku. Nehledě na to, že členové Panevropské unie přijeli do Chebu na oficiální návštěvu a bylo mou povinností je řádně přivítat. To je přece slušnost. A přivítal bych tak kohokoliv, kdo by na oficiální návštěvu Chebu zavítal. Aniž bych musel souhlasit se všemi jeho názory.

Kolik Vaše volební kampaň v letošním roce zhruba stála korun a kdo ji pomáhal financovat?

Náklady na volební kampaň činily zhruba 250 tisíc korun a financovány byly z větší části z prostředků hnutí STAN, za které jako nezávislý kandiduji, a dále z prostředků našeho místního sdružení VPM Cheb.

Když jste se stal senátorem, skončíte na pozici místostarosty?

Ano. To jsem již dříve deklaroval. Předpokládám, že bych zůstal členem zastupitelstva, případně i Rady města. A dál si chci nechat jen svůj částečný úvazek na vysoké škole, kde učím. Ale chci se samozřejmě nejvíce věnovat práci v Senátu.