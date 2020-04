Přesně před čtyřmi lety šel k zemi klášter Milosrdných sester svatého Kříže v Chebu.

Před čtyřmi lety začala demolice kláštera Milosrdných sester s kostelem Povýšení svatého Kříže v Chebu. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Součástí kláštera byl mohutný novorománský trojlodní kostel Povýšení svatého Kříže. Klášter vznikl podle návrhu architektů Antona Schneidera a Karla Paschera ve 30. letech 20. století. Přesně před 4 lety stavebníci srovnali místo se zemí, a to během dvou měsíců. Ačkoliv měli stavbaři myšlenku, že na jeho místě vzniknou parcely pro rodinné domy, dodnes je místo prázdné a zarůstá náletovou vegetací. Objekt byl v soukromém vlastnictví turecké firmy. Ta se však o něj vůbec nestarala, a tak se do kláštera postupně začali dostávat bezdomovci a narkomani. Z honosného objektu se začala šířit žloutenka. Tou onemocnělo několik desítek lidí v Karlovarském kraji. Nakonec se tedy vlastník rozhodl objekt zbourat. Když práce začaly, uznalo Ministerstvo kultury kostel Povýšení svatého Kříže za kulturní památku. Bohužel, demoliční práce už byly v takovém tempu, že než dostali bagristé rozhodnutí o zastavení demolice, byl kostel i s klášterem napadrť. Vlastník za to následně dostal pokutu ve výši několika desítek tisíc korun.