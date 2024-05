Ačkoliv bude národní hokejový tým o víkendu bojovat o medaile, města na Karlovarsku zřejmě neumožní svým občanům prožívat výjimečné emoce a atmosféru společně na náměstích, jak se tomu děje v jiných českých regionech. Sdílené emoce jsou přitom lepší než sledovat napjaté utkání doma v kruhu rodiny před televizí. Jak totiž redakce Deníku zjišťovala, v Karlových Varech, Ostrově a ani v Nové Roli či Nejdku se nepočítá s velkou projekcí. Až karlovarská městská společnost KV City na základě dotazu Deníku rozhodla, že menší hokejový koutek s televizí bude k dispozici na Rolavě.

„Neplánujeme projekci hokejových utkání,“ uvedl mluvčí radnice Jan Kopál, který dodal, že například právě na Rolavě fanoušci sledují hokej v místním občerstvení. A to mají Karlovy Vary v národním týmu svého zástupce, útočníka Ondřeje Beránka. „Nakonec uděláme na Rolavě hokejový koutek. Zájemci budou moci utkání sledovat z lehátek a nebo na trávě. Pro tyto případy zde instalujeme velkou televizi,“ reagovala ředitelka KV City Simona Vránová.

„Ne, bohužel, nic takového podnikat nebudeme,“ odpověděla mluvčí ostrovské radnice Lucie Kubešová. Názor možná na základě dotazu redakce přehodnotí v Nejdku. „Zatím jsme o tom neuvažovali. Je to ovšem impuls, možná něco podnikneme. Hokejem ale Nejdek žije. Restaurace jsou plné a místa na sledování hokeje jsou jen na příděl,“ komentovala s úsměvem hokejovou atmosféru starostka Nejdku Ludmila Vocelková.

Velkým hokejovým fanouškem je sám starosta Nové Role Luboš Pastor, který by byl rád, kdyby se utkání mohla přenášet venku na velkoformátovém plátně, město na to ale není připravené. „Nemáme na to technické prostředky. Kdybychom měli plátno, areál koupaliště by nabídl výbornou atmosféru, to místo je ideální,“ konstatoval novorolský starosta. „U nás to hokejem žije. Hospody máme plné a přiznám se, že já sám jsem utkání s Amerikou sledoval právě tam,“ dodal Pastor, který prozradil, že se mohl naživo účastnit hned dvou utkání. K Vánocům totiž dostal dvojvstupenku na zápas Kanada versus Finsko a Česko versus Velká Británie. „Byl to krásný dárek. Ta atmosféra se nedá ani popsat,“ uzavřel.