V Teplé vyseděl čapí pár pouze dvě mláďata, navíc jeden z dospělých čápů zmizel. Ornitologům se podařilo ta dvě mláďata odchovat a dát k adopci do hnízd v Žírovicích u Františkových Lázní a Brodu nad Tichou na Tachovsku. Ovšem jeden čáp nakonec odletěl do Maďarska, kde zahynul na drátech elektrického vedení. Jak uvádí ochránci zvířat, i tento zvířecí příběh je konstatováním skutečnosti, že opravdové problémy jsou úplně jinde, než si většina lidí myslí.

Mladé čápy bílé z Teplé se podařilo zachránit, jeden pak ale zahynul v Maďarsku | Foto: Foto DESOP

Příběh začíná letos už v úterý 13. června, kdy Pavel Olbert, který čápy v Teplé několik let sleduje z okna svého bytu, hlásil záchranné stanici živočichů v Plzni, že na hnízdě čápů bílých v Teplé schází jeden z rodičů. Letos tam čapí pár vyseděl z vajec jen dvě čapí mláďata, a tehdy v červnu už 24 hodin u mláďat stál jen ten jeden okroužkovaný rodič. „Hnízdo v Teplé velice dobře známe, a tak po telefonické konzultaci s místně příslušným orgánem ochrany přírody čekáme ještě pro jistotu na noc a druhý den ráno, kdyby se přece jen druhý rodič na hnízdě objevil,“ vypráví ornitolog Karel Makoň ze záchranné stanice živočichů v Plzni a pokračuje: „Večer i ráno je však situace stejná, navíc mláďata už několik hodin nebyla nakrmena a hrozí, že když kroužkovaný rodič hnízdo opustí a poletí pro krmení, tak hnízdo obsadí jiný konkurenční pár, který mláďata z hnízda bez milosti vyhodí.“

Ornitologové netušili, co se druhému rodiči z páru stalo, že se na hnízdo nevrací, zda ho srazilo auto někde u silnice, či se spálil na drátech elektrického vedení, otrávil, nebo se srazil o nějakou překážku.

„A tak druhý den dopoledne domlouvám výjezd profesionálních hasičů s potřebnou technikou a kolega Pavel Olbert sundává z hnízda dvě malá vyhladovělá mláďata.

Ta přes síť dalších příznivců naší činnosti okamžitě putují v krabici až k nám do Plzně na Záchrannou stanici živočichů s tím, že až dorostou do věku minimálně tří týdnů, tak budou moci být adoptována,“ dále popisuje situaci ornitolog.

To se také stalo, a 23. června Karel Makoň s kolegou Milošem Paiskeram přistrčili jedno mládě z Teplé ke třem původním mláďatům do hnízda v Žírovicích u Františkových Lázní. A druhé ke dvěma původním mláďatům na hnízdo v Brodě nad Tichou na Tachovsku.

Čáp uhořel na drátech elektrického vedení

„Obě dvě adopce jsme spolu s místními bedlivě sledovali a měli jsme obrovskou radost, že všechna mláďata čápů nakonec svá hnízda úspěšně opustila. Až sem by se zdálo, že je vše v nejlepším pořádku a že i diskutující na sociálních sítích z nejrůznějších skupin mohou být spokojeni. Kdyby nám minulý týden nedorazilo zpětné hlášení od kolegů z Maďarska,“ líčí příběh čapích mláďat Karel Makoň a dodává, že adoptovaného čápa bílého s kroužkem CH361 našli 12. srpna čerstvě mrtvého pod dráty elektrického vedení v Maďarsku oblasti Bösárkány, a přesně to bylo rovných 407 km od hnízda a 50 dní po kroužkování a adopci.

„A tady jsme opět u toho, co neustále opakuji a říkám. Přecitlivělá veřejnost v posledních deseti letech řeší na sociálních sítích tisíce nesmyslů a nepodstatných smyšlenin. Lidé by čím dál více chtěli zasahovat do přirozených přírodních zákonů, zachraňovat slabé a z populace vyřazené jedince, montovat se do přírodního výběru a určovat, co bude a nebude kde žít, jak se bude zachraňovat a podobně! Na druhou stranu ale podstatné a kolikrát i řešitelné věci jim jaksi unikají. Ročně se na drátech elektrického vedení i přes veškerou snahu ochranářů a energetiků upeče anebo do nich na celém světě narazí tisíce, možná i miliony zdravých a reprodukce schopných ptáků, to ale, jak je vidět, nikoho zas až tak moc nezajímá,“ poukazuje ornitolog s tím, že přitom je to škoda, leckdy to jsou věci, které by se řešit opravdu daly.