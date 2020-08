„Je to forma setkávání, která je realizována v česko-bavorské příhraniční oblasti,“ informovala Michaela Čermáková, jedna z organizátorek.

Divadelníci dorazili do Plesné, kde se uskuteční první projekt nazvaný Textory. „V Plesné dříve textilní průmysl jen kvetl. Dnes tady zůstávají jen prázdné továrny. Účastníci během pobytu navštíví dnešní výrobny textilu, budou se ptát bývalých pracovníků textilek i pamětníků zlatých časů a přemýšlet, jak se textilní průmysl proměnil a jaký to má vliv na dnešní generaci,“ přiblížila projekt. Závěrečný výstup projektu pak bude k vidění ve čtvrtek 13. srpna v Plesné formou divadelní instalace.

Následně se mladí divadelníci přesunou do Valče. Týden tam stráví na biostatku. „Na vlastní kůži si vyzkoušejí, jak se v dnešní moderní době lidé živí chovem ovcí a jak vypadá všední den na statku,“ sdělila Michaela Čermáková. I tyto zážitky budou účastníci sdílet a pomocí divadelních aktivit a her zpracovávat do závěrečného česko-německého představení.

Kulturní síť Čojč má za sebou více než sedmnáctiletou existenci a na svém kontě desítky úspěšných divadelních projektů. Jedním z hlavních cílů je posouvat formální a obsahové hranice divadelních i jazykových možností. Projekty se konají každý rok v Bavorsku a v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji.

„V Karlovarském kraji se například v loňském roce uskutečnil projekt Data nikdy privät-nie, zabývající se tematikou sdílení dat na internetu účastníci například vytvářeli pohybově-hudební performance na různých veřejných místech v Karlových Varech,“ dodala organizátorka.