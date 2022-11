Jedním z nejznámějších a typicky socialistických obchodů je chebský Mlíčňák, který historicky přečkává ekonomické, novodobě historické vzlety i pády a drží se díky své tradici. Udržuje si nejen interiér v původním stylu, ale i potraviny, které jak asi Čechy nikdy neomrzí. „Mléčná jídelna, jak se dnešnímu Mlíčňáku dříve říkalo, vznikla roku 1967. Letos je to krásných 55 let, co typická jídelna pro československé poměry vítá zákazníky, které se za ty roky stávají i naší rodinou,“ sděluje spolumajitel Mlíčňáku Václav Moravec.

Podle jeho slov je Mlíčňák stále tak oblíbený díky vybudované tradici. „Připravujeme jídla, za kterými se lidé vracejí. Milují poctivou chuť, kterou znali z dřívějších dob. Nyní je bohužel trendem u známých produktů nejen snižovat gramáž a navyšovat ceny, ale bohužel i jak se říká, šidit potraviny a hledat náhražky. Takže i když máte podle etikety stejný produkt, na jaký jsme byli zvyklí před převratem, tak tehdejší chuť nenajdete, a ještě si za tento výrobek pořádně zaplatíte,“ říká s tím, že v Mlíčňáku si zachovávají původní receptury. „U nás stále frčí tradiční špička, větrník, věneček, nebo beze roláda. Co se týče slaných pochutin, tak vítězí naprosto vlašák, pařížák, bramborový salát a rumcajs, z chlebíčků pak šunkový a debrecínkový. I když máme i jiný sortiment, lidé si stejně nejvíce berou tradiční a známé chutě,“ usmívá se.

Dodává, že zajímavostí Mlíčňáku je také fakt, že tam pracují zaměstnanci se sníženou pracovní schopností. "Další zajímavostí je také fakt, že takzvané Mlíčňáky byly dříve v každém větším městě. My jsme v Karlovarském kraji zůstali ale jediní,“ uvádí Václav Moravec.

Na historii vzpomíná i Míla Mokrá ze Skalné, která ráda jezdila a jezdí do chebského Prioru. I ten totiž přečkal různé časy. „Původně tam zbyla jen drogerie Teta a bývala tam bezkonkurenční galanterka. Když jsme ale u té staré doby, vzpomínám na mnoho věcí jako hambáče na Křižovatce, i u České spořitelny a modelářství u Špalíčku,“ sděluje.

I přes to, že jsou trendy supermarkety a velkoobchody, lidé na Chebsku mají oblíbená místa, kam zajdou raději. Tvrdí to majitelka Medlenky Lenka Fleischmannová, která se prodává produkty od místních dodavatelů. „Pamatuji dobu, kdy se stály fronty na banány. Jako malé dítě jsem s oblibou poslouchala rozhovory prodavaček, které vedly se zákazníky. K nám lidé chodí nakupovat z důvodu kvality potravin od malých výrobců. Mnoho lidí nechce bloudit velkými obchody, navíc si v dnešní době chrání i své zdraví, protože nechtějí být konfrontováni s velkými davy. Ve velkých obchodech postrádají pomoc, a to i v případě když mají nějaký handicap. Naši zákazníci mají u nás nákup spojený i s příjemnými hovory a hezkým, hřejivým prostředím navíc i s dobrotami, které jen tak nikde nenajdou. Zkrátka vědí, pro co si jdou a co dostanou. I to je asi problém velkoobchodů. Neosobní přístup a ne úplná kvalita, proto jsem ráda, že zájem o nás, poctivé obchodníky stoupá,“ uzavírá Lenka Fleischmannová.

