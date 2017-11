Moderní kamery odhalí i ukradené auto

Karlovarský kraj - Monitorovací body jsou v Chebu staré dvacet let.

Špatně čitelné záznamy, poruchovost nahrávacích systémů a stále vyšší nároky na údržbu. To jsou hlavní problémy, kvůli kterým se nejen v Chebu chystají pořídit si neuronové kamery. Ty dokážou například upozornit na ukradené vozidlo. Záznamová zařízení jsou v Chebu stará už přes dvacet let. Městští strážníci tak mají problém, pokud například večer potřebují zjistit detaily k nějakému přestupku nebo trestnému činu, který se ve městě stal. Cheb už si podal žádost o dotaci a kamery by město měly vyjít na více než tři miliony korun.

„Rozhodli jsme se spolu s vrchní velitelkou městských strážníků Gabrielou Lickovou, že výměna kamerového systému je nezbytností,“ uvedl ředitel chebských strážníků Martin Hanák. „Dohodli jsme se, že do města pořídíme tu nejmodernější technologii, která je v tuto chvíli k dispozici. Což jsou právě kamery s neuronovou sítí,“ informoval Martin Hanák.

A v čem tkví kouzlo neuronových kamer? Jednou z výhod je například to, že umí přečíst poznávací značku a upozornit na to, že je auto kradené.

„Dokáže vyhodnotit například i to, že některé z aut stojí špatně na parkovišti, pokud se do systému zaznamená přesné rozmístění parkovacích stání. Mají i tu funkci, že když tam nastavíme, že v některém z prostorů může být maximálně deset osob a je jich tam více, okamžitě kamera podá strážníkům informaci o tom, že je na daném místě osoba navíc, a mnoho dalšího. Samozřejmě musíme veřejnost uklidnit, že kamery nebudou v žádném případě snímat dění v soukromých bytech a na soukromých pozemcích,“ vysvětlil Martin Hanák.

Jednou z výhod takových kamer je, že dokážou například sledovat čtyři směry najednou. Což je nyní nemožné. Kamery nyní v Chebu monitorují jeden směr vždy třicet vteřin a pak se otočí. Pokud se tak stane trestný čin v době, kdy je kamera otočena na druhou stranu, policisté ho nemají zaznamenaný a to pak komplikuje vyšetřování.

„Jestli bude v Chebu v budoucnu více kamer, je otázkou dalšího jednání. Přece jen, každý kamerový bod musí mít svoji licenci, musí mít kvalitní vedení, abychom měli záznam kvalitní. Těch faktorů je tam celá řada,“ podotkl Martin Hanák.

V Karlových Varech jsou neuronové kamery zatím hudbou budoucnosti. Městská policie jednu z těchto kamer už testovala, ale od zkoušky zařízení k jeho pořízení je ještě dlouhá cesta. „Kamerový systém v Karlových Varech je funkční a aktualizovaný,“ uvedl velitel Městské policie Karlovy Vary Marcel Vlasák a dodal, že aktuální je pro městskou policii integrace operačního střediska s krajskými hasiči. Operační středisko se v nejbližší době bude přesouvat právě do budovy karlovarských krajských hasičů.

Využití neuronových kamer v Karlových Varech je zatím stále ve fázi příprav na dotaci.

Ani v Sokolově zatím novinku v podobě neuronových kamer nemají. „Některé z kamerových bodů jsou přisvícené, jiné, třeba na rizikových parkovištích, mají detektor pohybu. Ten se aktivuje v určitou noční hodinu. Obsluha u kamerového systému je zde nonstop,“ říká velitel MP Petr Procházka. Pohled z kamery si mohou řidiči dopřát i z domova na webu bezpečné město.

